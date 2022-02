Terme di una villa romana di campagna portate alla luce dagli archeologi. Bagni familiari e cantine per il vino

Le ultime indagini hanno permesso di recuperare i resti delle terme dell’edificio. La notizia è stata data dall’Inrap , Istituto nazionale francese per le ricerche archeologiche preventivi. Le terme appartenevano a una vasta villa, completata funzionalmente da edifici secondari dedicati alla produzione agricola. La villa fu abitata dai primi decenni del I secolo d.C. all’ultimo terzo del IV secolo. Da nord a sud sono stati individuati resti di costruzioni romane per una lunghezza di 170 m e per un minimo di 90 m in direzione est-ovest. Questi dati, secondo gli archeologi francesi, consentono di stimare la superficie della villa e delle edifici di pertinenza in un minimo di 1,5 ettari. Per avere idea delle dimensioni e sapendo che un campo di calcio misura cioè 0.7 ettari, si può dire che gli edifici si sviluppavano su un’area equivalente a quella di due campi di calcio.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis