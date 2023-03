Teschi di bambini nel terreno sotto un ascensore nel Lazio. Intervengono polizia e archeologi

La prima volta che compare il nome Centumcellae è in una lettera in cui Plinio il Giovane informa Corneliano di essere stato convocato dall’imperatore per il “Consilium Principis” presso la sua villa, situata nel luogo chiamato Centum Cellae, nel 107. «Villa pulcherrima cingitur viridissimis agris», così scriveva lo storico all’amico quando, ospite dell’imperatore Traiano, poté ammirare i grandi lavori, destinati a far sorgere il porto che avrebbe conservato per sempre, egli diceva, il nome del suo fondatore. L’imperatore aveva voluto stabilire in tale località la propria residenza proprio al fine di accelerare i lavori di costruzione del porto.

Tra la cronaca nera, la storia e l’archeologia si pone il mistero dei due teschi di bambini-adolescenti trovati nelle scorse ore a Civitavecchia, nel corso dei lavori di ristrutturazione di una palazzina e di via traiana non distante dal mare. La macabra scoperta è stata compiuta da un operaio, mentre erano in corso lavori per l’installazione di un ascensore. La palazzina sorge in via Traiana 64, nel centro storico della cittadina, in una zona compresa tra la cattedrale di San Francesco, il museo Archeologico e il molo Sardegna.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis