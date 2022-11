Tesori di vetro, monete ed eleganti corredi emergono dallo scavo di tombe del V secolo

“I mobili che accompagnano il defunto sono ricchi e vari. – spiegano gli archeologi dell’Inrap – I lotti di ceramica sono posti alla testa e/o ai piedi della tomba. Le brocche, ciotole, ciotole e pentole in Argonne sigillata e ceramica grezza dell’Eiffel contenevano probabilmente alimenti deperibili. La cristalleria è numerosa e di alta qualità, come tazze, bottiglie, flaconi e un’ampia varietà di calici. Gli ornamenti sono costituiti da bracciali in lega di rame, perline in pasta di vetro, ambra e spille. Le monete, isolate in lotti, erano probabilmente contenute in borsellini. Erano usati nei riti di passaggio (principio dell’obolo a Caronte). Degni di nota sono anche due pettini d’osso mentre un’ascia di ferro in miniatura è stata posizionata accanto alla testa di un bambino”.

