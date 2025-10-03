Tesori sommersi. Recuperate in queste settimane oltre 1000 monete d’argento e d’oro coniate tra Seicento e Settecento. “Valore? Un milione”. Il naufragio. Le immersioni di oggi. Quanto guadagneranno i cercatori?

Un uragano e la fine di una flotta carica d’oro

Era il luglio del 1715 quando la cosiddetta Flotta del Tesoro – una delle ultime spedizioni coloniali dirette a portare in Europa i frutti del Nuovo Mondo – incontrò la furia dell’Atlantico. Undici imbarcazioni, colme di oro, argento e gioielli provenienti dalle colonie americane, navigavano verso la Spagna quando un uragano devastante le colpì al largo della Florida. In poche ore, l’intera armata mercantile, che trasportava un carico stimato in oltre 400 milioni di dollari attuali, affondò, causando la morte di più di 1.000 persone. Quello che rimase, nascosto sotto la sabbia e i coralli, sarebbe diventato leggenda: la Flotta delle Piastre (Flota de la Plata), così chiamata dal termine spagnolo plata, cioè argento.

L’ultima campagna di ricerca

Un ritrovamento per un valore stimato di oltre 1 milione di dollari

Oggi, a distanza di 310 anni, l’oceano restituisce nuove testimonianze. Durante l’estate del 2025, i subacquei della compagnia 1715 Fleet–Queens Jewels LLC, che detiene i diritti esclusivi di recupero, hanno riportato in superficie 1.051 monete d’argento note come reales, cinque monete d’oro chiamate escudos e vari oggetti preziosi. La scoperta, presentata nelle ultime ore, ha un valore stimato superiore al milione di dollari.

I pezzi trovati su una delle navi naufragate

“È come ritrovare qualcosa che avevi ormai dato per perso”, ha dichiarato Levin Shavers, uno dei capitani coinvolti nel recupero. La gioia dei cercatori, che per decenni hanno esplorato questi fondali, si misura nella consapevolezza che ogni singola moneta racconta un frammento di storia.

Le monete del Nuovo Mondo

Segni di zecca e date raccontano l’economia globale del XVII e XVIII secolo

Molte delle monete presentano ancora chiaramente segni di zecca e date di coniazione, comprese tra il 1698 e il 1714. Arrivavano dalle officine monetarie delle colonie spagnole di Messico, Bolivia e Perù, centri vitali del sistema economico coloniale che riversava verso l’Europa l’argento delle miniere di Potosí e l’oro andino. Ogni pezzo non è soltanto un reperto numismatico, ma un documento della prima globalizzazione commerciale, in cui il Nuovo Mondo sosteneva la potenza politica ed economica della monarchia spagnola.

Gli studiosi ricordano che molte casse erano confezionate in sacchi di iuta: le incrostazioni su alcuni esemplari rinvenuti fanno pensare che altre migliaia di monete possano ancora giacere in contenitori non ancora scoperti.

Il destino del tesoro

La Corte federale, la Florida e la divisione del bottino

Tecnicamente, il tesoro appartiene alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti. Lo Stato della Florida può rivendicare fino al 20% dei ritrovamenti, mentre il resto viene diviso tra i cercatori. Questo regime giuridico, che regola la spartizione dei beni sommersi, continua a mantenere viva la tensione fra interesse pubblico e ambizioni dei cercatori privati.

Tesori già riemersi e prospettive future

Oggetti straordinari continuano a raccontare la vita e la morte dei marinai del 1715

Non è la prima volta che la Flotta del Tesoro regala emozioni: negli anni passati sono stati riportati in superficie un cannone, chiavi di bronzo, armi da fuoco, ceramiche e rare bottiglie in vetro. Nel 2024, gli stessi subacquei avevano individuato più di 200 monete, insieme a una pistola a pietra focaia ancora armata dal movimento delle correnti.

Eppure il mistero rimane: almeno cinque delle undici navi affondate non sono mai state localizzate. Per i ricercatori e per gli storici, la vera avventura è ancora all’inizio. “Abbiamo appena scalfito la superficie”, afferma Mike Perna, uno dei veterani della spedizione. L’uragano del 1715 distrusse in pochi minuti ciò che l’uomo sta impiegando secoli a ritrovare.

Un mito senza tempo

La Flotta del Tesoro come ponte fra storia, leggenda e archeologia subacquea

Ogni nuova scoperta non rappresenta soltanto un valore economico, ma contribuisce a comporre il mosaico della grande storia marittima coloniale. La Flotta del Tesoro è al tempo stesso tragedia e mito, banco di prova per la moderna archeologia subacquea e inesauribile fonte di fascino popolare. Ogni moneta riaffiorata dall’oscurità delle acque è una pagina di storia riaperta, un frammento del grande romanzo del mare che continua a scrivere sé stesso tre secoli dopo.