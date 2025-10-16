Tesoro romano scoperto a Borsum: 450 monete d’argento e gioielli. Gli archeologi hanno inseguito un “cercatore abusivo”

Nei pressi di Borsum, piccolo centro nel distretto di Hildesheim, in Bassa Sassonia, un tesoro romano di straordinario valore storico e archeologico ha finalmente visto la luce. Composto da 450 monete d’argento, diverse barre d’argento, un anello d’oro e una moneta d’oro, il ritrovamento ha permesso il recupero di materiali del primo impero romano, risalenti a circa duemila anni fa, quando l’Europa settentrionale era teatro di un complesso intreccio tra la potenza romana e le tribù germaniche locali. La tipologia mista di accumulo, lascia pensare a un deposito domestico o al bottino di un ladro.

Monete d’argento trovate nei pressi di Borsum, distretto di Hildesheim @ Foto: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics

Il tesoro, originariamente scoperto da un cercametalli illegale, è stato denunciato solo recentemente, permettendo agli archeologi di esaminare più attentamente la zona. L’Ufficio statale per la tutela dei monumenti della Bassa Sassonia ha condotto nel 2025 un’ispezione dettagliata e un sondaggio iniziale, seguito da un’indagine archeologica congiunta con le autorità locali di Hildesheim e il Dipartimento di archeologia cittadino. L’obiettivo era duplice: localizzare il sito dello scavo illegale e recuperare eventuali reperti ancora sepolti, tentando anche di ricostruire le modalità con cui le monete furono originariamente deposte.

Borsum oggi è un piccolo villaggio tranquillo lungo il corso del fiume Innerste, ma la sua storia affonda radici profonde. In epoca romana, la zona apparteneva all’area di contatto tra le province imperiali e le tribù germaniche dei Cherusci e dei Bructeri, popolazioni che vivevano lungo le vie fluviali e le foreste della Bassa Sassonia. Sebbene non vi sia documentazione di un insediamento urbano romano stabile a Borsum, il territorio era parte della rete di scambi e di fortificazioni lungo il confine settentrionale dell’Impero. Qui, tra I e II secolo d.C., piccoli accampamenti, stazioni commerciali e punti di deposito di metalli preziosi potevano servire sia a Romani di passaggio sia a mercanti e guerrieri germanici, riflettendo un mosaico di cooperazione e conflitto. Il ritrovamento di monete e oggetti preziosi testimonia quindi un legame diretto con questi contesti di frontiera, dove economia, politica e sicurezza si intrecciavano strettamente.

L’intero tesoro è stato ora recuperato e si trova sotto la cura del Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Bassa Sassonia, dove gli esperti procedono al restauro e alla valutazione scientifica. Le monete, databili al primo periodo imperiale, raccontano di un tempo di coesistenza e opposizione tra Romani e popoli germanici, quando l’espansione dell’Impero incontrava la resilienza delle culture locali, e ogni moneta poteva rappresentare un legame economico, politico o simbolico.

Il ritrovatore ha partecipato a un corso ufficiale per l’uso dei metal detector, nell’ambito delle regolamentazioni della NLD, e l’indagine a suo carico è stata archiviata dalla Procura di Hildesheim. In Bassa Sassonia, l’uso dei metal detector è rigorosamente regolato, per garantire che tesori archeologici di inestimabile valore non vadano persi, preservando la memoria di un territorio che, secoli fa, fu teatro di incontri e scontri tra civiltà.

