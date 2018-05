Steinlen (1859-1923), pittore dei gatti. Il video

Gratis Theophile Alexandre Steinlen, prezzi, costi, valore, aste, stime, valutazioni, risultati d’asta gratis.

Theophile Alexandre Steinlen (1859-1923), di origine svizzera, ma trasferitosi nella capitale francese appena ventenne fu il più grande disegnatore di gatti che la storia dell’arte abbia conosciuto. Per abilità e per quantità di dipinti, disegni, manifesti, dedicati ai simpatici felini. Egli fu autore di uno splendido manifesto, che tutti noi abbiamo visto almeno una volta, del locale Chat noir, che rappresenta, appunto un gatto nero. Nell’Ottocento ribelle e bohemien, la figura del gatto, nobilitata da Charles Baudelaire in una sua celebre poesia, diventa simbolo di indipendenza, chiaroveggenza, fantasia, contropotere. Come potremo vedere nell’ambito delle schede di quotazione, più sotto, numerose sono le opere di Steinlen che si riferiscono a gatti e gattini. Sculture comprese.

NEL FILMATO UN VIAGGIO TRA LE OPERE DI Theophile Alexandre Steinlen

GRATIS I RISULTATI D’ASTA, LE QUOTAZIONI, LE STIME DI BASE, I RECORD DELLE OPERE SEMPRE AGGIORNATI DI Theophile Alexandre Steinlen CON FOTOGRAFIE E SCHEDE.DUE LE FONTI DI RILEVAMENTO. PER AVERE UN QUADRO COMPLETO CLICCATE UN LINK, POI L’ALTRO.





www.sothebys.com/it/search-results.html?keyword=Theophile+Alexandre+Steinlen

http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?action=search&searchtype=p&searchFrom=auctionresults&entry=Theophile%20Alexandre%20Steinlen

