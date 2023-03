Sarcofago di piombo di un’aristocratica romana del 400 scoperto in un terreno dello Yorkshire

SERVIZI CONGIUNTI DEL WEST YORKSHIRE/LEEDS CITY COUNCIL



La tomba di piombo di un’aristocratica romana, vissuta 1600 anni, fa è stata trovata durante uno scavo di archeologia preventiva nello Yorkshire. La donna fu sepolta in un cimitero misto, in cui venivano collocati defunti di origine e cultura romana e anglosassoni.

Siamo verso la fine dell’impero. Il cristianesimo si è diffuso ed è divenuto religione di Stato. I Romani non cremano più i propri defunti, ma li depongono in bare, in attesa della Resurrezione. E’ in questo periodo che, nei ceti di maggior potere politico ed economico, si fa anche ricorso a costose bare di piombo, nel tentativo di ridurre l’esposizione del congiunto ad agenti degradanti. In molti casi, come avverrà nel medioevo europeo, le tombe di piombo indicano anche particolari trattamenti di mummificazione del cadavere.

Forse non è il caso della matrona in Gran Bretagna, anche se la sepoltura denota la sua origine romana e l’appartenenza alle classi dominanti. Gli scavi si sono svolti in segreto e i dati a disposizione sono ancora limitati. Bisognerà attendere la relazione completa dei Servizi congiunti del West Yorkshire per conoscere le condizioni dei resti trovati nel sarcofago plumbeo. Come interessante sarà sapere se un grosso anello – che è stato visto nello scavo – apparteneva a questa donna o era corredo di un altro defunto-.



La necropoli portata alla luce – composta da una sessantina di tombe, nella parte scavata – è in un luogo discosto di Garforth, un paese di circa 15mila abitanti della contea del West Yorkshire, in Inghilterra.

David Hunter, il principale archeologo dei servizi congiunti del West Yorkshire, ha dichiarato: “Questa scoperta ha il potenziale per essere di enorme importanza per la comprensione dello sviluppo dell’antica Gran Bretagna e dello Yorkshire. La presenza di due comunità che utilizzano lo stesso luogo di sepoltura è molto insolita e se il loro uso di questo cimitero si sovrappone o meno determinerà quanto sia significativo il ritrovamento”. Tante risposte saranno date dalle indagini di laboratorio.