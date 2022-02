Torna alla luce uno splendido mosaico romano sotto il vicolo. E ora che si può fare?

Lavori per la posa in opera di fognature hanno riportato alla luce, durante la scorsa estate, uno splendido mosaico romano del II secolo sotto il lastricato di un vicolo di Hvar – il cui nome deriva dal latino Faros – in Croazia, nella città vecchia. Il mosaico si trova a una profondità di 50-50 centimetri. Ora il Comune sta pensando a una soluzione per non coprire l’opera, mentre le indagini proseguiranno per poter far piena luce sui resti di un edificio romano, individuato già un secolo fa, anche a livello delle fondazione degli edifici medievali dell’area. Una villa urbana? Un edificio pubblico? Il dibattito ferve, in queste ore, perchè l’orientamento – considerato il fatto che l’acqua del mare sta salendo di livello – si ritiene più sicuro lo stacco del mosaico stesso e la collocazione in un museo. Il pavimento antico potrebbe essere sostituito con una copia calpestabile.

