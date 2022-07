Toulouse-Lautrec guarda Degas. 80 opere in mostra, una partita doppia tra stile e soggetti

Questa fonte di ispirazione non lascerà mai Lautrec. Anche se i due artisti non si frequentano, entrambi compongono i loro dipinti nella ricerca della creazione di movimento, all’interno dell’opera. I soggetti sono spesso analoghi, con l’esplorazione preponderante della figura umana, degli interni o lo studio del movimento in attività sportive come equitazione. La tavolozza di entrambi muove da un fondo di tinte pastello. Entrambi sono soprattutto pittori attratti dall’osservazione dell’ambiente urbano piuttosto che – come in Monet – dall’osservazione dell’istante luminoso in natura.

