Trova in un campo questo oggetto e pensa che sia un recente gioco per bambini. Invece ha 1800 anni e sarà dichiarato tesoro

Un ritrovamento insperato

Da rottame a reperto antico

All’inizio era soltanto un pezzo di metallo sporco di terra, raccolto in un campo arato nei pressi di Dorchester. Williams, 54 anni, manutentore di una tenuta e appassionato di metal detecting da appena quattro anni, lo aveva persino gettato nel sacco dei rottami. “Pensavo fosse una macchinina giocattolo o un distintivo per bambini”, ha raccontato. Solo dopo averlo pulito, notando il bronzo antico, ha compreso di aver fatto centro: un manufatto romano, databile tra 1.800 e 2.000 anni fa, sopravvissuto al tempo e agli aratri.

Il Dorset romano

Una terra di passaggi e misteri

La scoperta non è isolata. Il Dorset, regione verdeggiante e ondulata del sud-ovest inglese, custodisce un passato che affonda nelle epoche più remote. È la terra della Jurassic Coast, oggi patrimonio UNESCO, dove le scogliere rivelano fossili di milioni di anni, ma è anche la culla di monumenti preistorici come il Maiden Castle, una delle più grandi fortezze collinari dell’Età del Ferro.

Con la conquista romana della Britannia (43 d.C.), queste colline conobbero una nuova stagione. Strade, ville rurali e piccoli insediamenti sorsero a macchia di leopardo, pur senza creare una rete fitta come altrove. Dorchester – l’antica Durnovaria – divenne un centro amministrativo romano: teatri, terme e mosaici attestano la vitalità della colonia. È in questo paesaggio di stratificazioni che riemerge oggi la piccola spilla.

Oggetto raro e prezioso

Non una spilla qualsiasi

Gli esperti sottolineano che si tratta di un oggetto “insolito per il Dorset”. Non appartiene ai tipi comuni diffusi in tutto il territorio britannico. Questo dettaglio suggerisce una circolazione di merci e simboli più complessa del previsto, forse attraverso rotte commerciali, o legami con comunità militari o familiari provenienti da altre province dell’impero.

Lo stesso sito ha già restituito testimonianze notevoli: 14 teste d’ascia dell’età del bronzo – oggi custodite al British Museum – oltre a più di 30 monete romane e due anelli medievali. Ogni reperto contribuisce a delineare un mosaico storico che va dal III millennio a.C. al Medioevo, a dimostrazione della fertilità archeologica dei campi del Dorset.

Il mondo delle spille

Moda, status e identità

Per i Romani, le spille non erano semplici ornamenti: fungevano da chiusura per abiti, ma erano anche indicatori di status sociale, ricchezza e appartenenza culturale. Esistevano modelli sobri, destinati all’uso quotidiano, e altri finemente decorati, vere e proprie dichiarazioni di gusto personale.

Nelle province remote come la Britannia, questi oggetti raccontano la penetrazione della cultura materiale romana e la fusione con tradizioni locali. Ogni spilla, quindi, è una finestra aperta sulla vita quotidiana: abiti, mode, pratiche sociali.

Il fascino del metal detector

Tra hobby e archeologia

La storia di Williams si intreccia con quella di un fenomeno sociale. In Inghilterra, il metal detecting è diventato negli ultimi anni un passatempo di massa, spinto anche dalla serie televisiva “Detectorists”, che ha saputo unire ironia e poesia. Club e associazioni nel Devon, in Cornovaglia e nello stesso Dorset faticano ormai ad accogliere nuovi iscritti.

L’hobby è regolato dal Treasure Act del 1996, che obbliga i ritrovatori a segnalare alle autorità gli oggetti con oltre 300 anni e contenenti metalli preziosi, o accumuli di monete. Se dichiarati “tesoro”, i reperti possono essere acquisiti dai musei, con un indennizzo diviso tra chi li ha trovati e il proprietario del terreno.

I numeri parlano chiaro: nel 2022 sono stati registrati 1.377 tesori, in aumento costante. Alcuni, come il Tesoro della Chew Valley o il rarissimo penny vichingo di Re Guthrum (2024), hanno cambiato la storia della numismatica.

Una passione personale

L’emozione della scoperta

Con un metal detector di seconda mano pagato 600 sterline, Williams ha già riempito in quattro anni “30 forzieri cinesi” di reperti, che vanno dagli anelli medievali alle monete antiche. “Adoro l’emozione di trovare qualcosa rimasto intatto per secoli, a volte per millenni, e poi collegarlo alla storia. È affascinante”, racconta.

La spilla del Dorset, che oggi luccica di un bronzo antico, rischiava di essere gettata tra i rottami. Invece è diventata simbolo di un legame mai spezzato tra la terra e la memoria. Nel silenzio dei campi inglesi, basta un segnale metallico per riaprire il dialogo con il passato.