Trova monumenti romani nella casa ereditata in Veneto. E lui si affida alla legge

“Quest’ultima, come previsto, – dicono i carabinieri – ha informato il Nucleo CC TPC di Venezia, che ha avviato le indagini del caso. In particolare, gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che la pregressa detenzione dei reperti archeologici in questione era sprovvista dalla necessaria documentazione attestante la legittima proprietà. La normativa vigente, infatti, prevede sui beni archeologici italici una presunzione di appartenenza allo Stato. Il privato che intenda rivendicare la proprietà di reperti archeologici è tenuto a fornire la prova che gli stessi gli siano stati assegnati in premio di ritrovamento, o che gli siano stati ceduti dallo Stato, o che siano stati in proprio, o altrui possesso, in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 364 del 20 giugno 1909”.

