Trova scultura d’oro del Re medievale in un campo con metal detector. Proviene dalla corona?

Cosa comprende: ★ Modalità DISC e audio unico ★: il metal detector OT-MD03 può trovare diversi tipi di oggetti metallici come ferro, alluminio, oro, bronzo, argento e i loro oggetti con la modalità ALL METAL. ★ Ampio display LCD ★: il metal detector subacqueo SUNPOW ha uno schermo chiaro di 7,5 x 3 cm con la luce. ★ Funzione Pinpoint e grande profondità ★: Dopo aver confermato la distanza approssimativa del bersaglio in modalità TUTTO METALLO, puoi usare la funzione P / P per individuare il bersaglio. ★ Bobina di ricerca impermeabile da 10 pollici ★ ★ Elenco dei pacchetti ★: 1 X metal detector, 1 X pala, 1 X manuale (italiano), 1 X borsa grande. Il jack per cuffie (3,5 mm) consente di collegare le cuffie (non incluse).

Una minuscola statuetta d’oro, medievale, che rappresenta il re. 3,5 centimetri e mezzo di altezza. Una scultura miniaturizzata d’altissima qualità artistica, realizzata con oro purissimo, al 98 per cento. L’oggetto prezioso è stato trovato con metal detector da Kev Duckett, restauratore d’auto d’epoca, nei pressi di uno stagno, in Inghilterra. Il prezioso reperto è ora temporaneamente depositato al British museum che ha già stabilito che si tratta di una scultura d’altissimo interesse, temporalmente risalente all’autunno del Medioevo, probabilmente incardinata su un oggetto più ampio. Faceva parte della corona scomparsa di Enrico VIII, come sostiene chi l’ha trovata? L’oggetto potrà essere comprato da un museo, dopo la dichiarazione di “tesoro” e i proventi della vendita divisi a metà tra l’appassionato di metal detector e il proprietario del campo in cui esso è stato ritrovato. Lo prevede la legge britannica. Ma poiché la legge stessa stabilisce che una commissione di esperti sia chiamata a stabilire i valori di mercato di ogni singolo tesoro trovato da privati, è importante capire se la statuetta fosse – come sostiene il detectorista – parte di una mitica corona perduta. E’ lampante il fatto che, in questo caso, il gioiello potrebbe assumere un valore ancor più elevato, sia sotto il profilo storico che sotto il profilo economico. Per questo, Kev Duckett, ha raccolto pareri positivi di altri studiosi e ha lavorato personalmente alla ricerca di documenti archivistici a sostegno della propria ipotesi. Secondo quanto ha ricostruito Kev, La corona dell’incoronazione era originariamente decorata con tre figure di Cristo, una di San Giorgio e una della Vergine col Bambino. Ma Enrico VIII rimosse le figure di Cristo e le sostituì con tre santi re d’Inghilterra: Sant’Edmondo, Edoardo il Confessore ed Enrico VI (1421-1471), il re Santo. La statuetta ritrovata rappresenterebbe proprio quest’ultimo.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis