Trovano dopo 50 anni vaso, buco del deposito votivo e base dell’urna di alabastro egizio che fu trafugata da tombaroli a Ciampino

La Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia Rieti ha mostrato per la prima volta al pubblico l’eccezionale urna in alabastro cotognino – realizzata in pietra egiziana, due millenni fa – rinvenuta a Ciampino in località Sassone-Castellano da tombaroli e documentata sul finire degli anni ‘70 del Novecento dall’archeologo Giovanni Maria De Rossi, che, nel descrivere un complesso funerario conservato “circa 80 m. a sinistra del Km. 3,300 della via dei Laghi”, pubblicava una chiara foto del reperto – dandolo già come disperso – e indicava con precisione la tomba da cui esso proveniva. La preziosa urna, infatti, era stata trafugata subito dopo la scoperta e se ne persero le tracce finché nel maggio 2021 non fu rinvenuta sul mercato antiquario dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Reparto Operativo. L’oggetto venne poi consegnato alla Soprintendenza territorialmente competente. Oggetto di studi e di verifiche, l’urna è stata al centro di un convegno e di una breve esposizione, dal 21 al 23 dicembre 2022 (ore 9-15) nel piano nobile di Palazzo Patrizi Clementi in via Cavalletti 2, Roma.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis