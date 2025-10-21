Trovano durante lavori 321 monete medievali chiuse in un fagotto di piombo e le donano al museo. Lo studio del tesoretto. Cosa raccontano i reperti

Hanno deciso di donare il tesoro, rinunciando ad almeno la metà del suo valore, come prevede la legge. Un dono per la comunità, che peraltro vuole sottolineare il nuovo modo di operare di alcune imprese di costruzione, che non cancellano i beni del passato, ma che contribuiscono a trovarli e a valorizzarli. La notizia è di poche ore fa.

Avvolto in un modesto sacchetto di stoffa, stretto da una guaina di piombo, il piccolo tesoro di Sizewell giaceva da quasi un millennio nel sottosuolo del Suffolk, in un punto in cui oggi si costruisce la nuova centrale nucleare Sizewell C. Scoperto nel 2023 durante gli scavi preventivi condotti dagli archeologi dell’Oxford Cotswold Archaeology, il pacchetto — poco più grande di un pasty della Cornovaglia, da cui il soprannome “The Pasty” — conteneva 321 monete d’argento perfettamente conservate, coniate tra il 1036 e il 1044.

Un piccolo tesoro che si riferisce al clima di tensione e di incertezza che accompagnò il cambio di regime tra la dinastia danese di Canuto e l’ascesa al trono di Edoardo il Confessore.

Il gesto di Sizewell C

Donare la memoria al territorio

La notizia più sorprendente non riguarda soltanto il ritrovamento, ma la decisione dei responsabili del progetto Sizewell C di donare l’intero tesoro al Servizio Archeologico del Consiglio della Contea di Suffolk (SCCAS).

La consegna, accompagnata da tutti i materiali d’archivio e dalla documentazione di scavo, garantirà che il tesoro rimanga nella sua terra d’origine, custodito e reso accessibile ai ricercatori e ai cittadini.

La scoperta fu realizzata nell’ambito di un incarico archeologico commissionato a Oxford Cotswold Archaeology, che pur essendo teoricamente legittimata a richiedere la ricompensa prevista dal Treasure Act, ha scelto di non usufruire di alcun compenso, optando invece per donare l’intero tesoro al Servizio Archeologico del Suffolk.

«È importante che il progetto Sizewell C rispetti la storia del luogo e che questi tesori restino nel Suffolk» ha dichiarato Damian Leydon, direttore dei lavori di scavo. «Collaborando con il Servizio Archeologico della contea, ci assicuriamo che le scoperte siano conservate e rese accessibili a tutti».

L’operazione, lodata dalla consigliera Debbie Richards, vice-membro del gabinetto per le partnership archeologiche e paesaggistiche, si inserisce in una visione avanzata del rapporto tra archeologia preventiva e identità collettiva: un patrimonio che, invece di migrare verso musei nazionali o collezioni, rimane nel cuore del territorio che lo generò.

Un tesoro dal passato

Il piccolo pacco che racconta mille anni di storia

Oxford Cotswold Archaeology (OCA), partner archeologico di Sizewell C, ha portato alla luce un tesoro di importanza storica: 321 monete d’argento in perfette condizioni, risalenti all’XI secolo. Conservate in un pacco di piombo e stoffa, poco più grande di un pasticcio della Cornovaglia — da qui il soprannome affettuoso di “The Pasty” — le monete offrono una finestra unica sulla vita economica e sociale del Suffolk medievale.

Secondo Alexander Bliss, esperto numismatico dell’OCA, il tesoro rivela come l’ascesa al trono di Edoardo il Confessore nel 1042 generasse incertezza e preoccupazione tra la popolazione, confermando che anche un cambiamento di regime apparentemente “locale” influenzava profondamente il comportamento dei cittadini e dei risparmiatori dell’epoca.

Politica, mistero e risparmi

Quando la moneta diventa memoria sociale

Le monete, coniate tra il 1036 e il 1044 durante i regni di Aroldo I, Harthacnut ed Edoardo il Confessore, provengono principalmente da Londra, ma anche da zecche regionali come Thetford, Norwich, Ipswich, Lincoln e Stamford, e da centri minori come Langport e Axbridge. Il valore complessivo del tesoro, equivalente a una piccola mandria di mucche, suggerisce che appartenesse a un individuo di medio rango, forse un mercante o un funzionario locale, che temendo le conseguenze del cambio di regime decise di seppellire la propria ricchezza.

Andrew Pegg, l’archeologo che scoprì il pacco, descrive il ritrovamento come una perfetta capsula del tempo: il malloppo, mai recuperato, testimonia non solo la vita economica dell’epoca, ma anche le ansie e le precauzioni degli abitanti abitanti.

Fonte: Consiglio del Suffolk