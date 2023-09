Trovata durante nuovi scavi la scultura monumentale di un uomo che brandisce il proprio membro. Il santuario ha 12mila anni. Scoperta anche la statua di un rapace

Statue realistiche, inserite in un sito megalitico di 12mila anni fa sono state trovate dagli archeologi in queste settimane, nel corso della campagna di scavi 2023. Le ricerche hanno permesso di portare alla luce raffigurazioni scultoree realistiche di animali, ma soprattutto una statua di 2 metri e 30 centimetri di altezza, che rappresenta, con grande attenzione al reale, per l’epoca, un uomo dal volto dettagliato, che brandisce il proprio membro. Parte del torace risulta scolpito con un incisiva evidenza delle costole. Un uomo che entra nell’oltretomba, mostrando la propria virilità per intimorire i mostri che egli potrà incontrare? La raffigurazione di un uomo che brandisce il proprio membro tra belve è presente in altri altorilievi preistorici e, in particolare, in un’opera recentemente trovata a una quarantina di chilometri da questo sito – trovate l’articolo della precedente scoperta, in fondo a questa pagina -.

