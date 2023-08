Trovata durante uno scavo la statua a tre teste della dea Ecate, divinità di streghe e fantasmi. La storia

Le statue di Ecate erano anche utilizzate per segnare i confini. Il Professor Aydın, spiegando che la statuetta di Ecate è stata trovata nelle sovrastrutture dietro l’odeon, ha continuato come segue: “La statuetta a tre teste di Ecate è stata rinvenuta nello strato in cui sono state trovate le ceramiche. La statuetta misura circa 20 centimetri.” “Osservando la connessione tra la dea Ecate e Kelenderis, sappiamo che esiste un tempio dedicato a Ecate nella città antica di Lagina, in provincia di Muğla, e un’iscrizione rinvenuta lì indica che Kelenderis è una delle città che partecipa alle competizioni che si svolgono ogni cinque anni in onore di Ecate. Inoltre, Kelenderis è anche tra le città che rispettano l’area sacra di Ecate e si impegnano a non attaccarla. Pertanto, la scoperta della statuetta di Ecate in questo sito di scavo ha un significato profondo. Valutiamo che l’opera abbia tra 2300 e 2400 anni e appartenga al periodo ellenistico.”

