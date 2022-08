Trovata in queste ore nel mare di Taranto una nave romana. Portava materiali per una villa? Il video

Ecco che il relitto di una imbarcazione che trasportava un carico di tegole di vario tipo, quale quello rinvenuto da Fabio Matacchiera al largo tra Luogovivo e Baia d’Argento, non è una sorpresa. “Uno simile fu già da me segnalato nella baia di Saturo, altri probabilmente saranno scoperti in futuro. – dice – All’epoca il trasporto via mare era molto più conveniente di quello via terra, con numerosi carri a traino animale su strade non lastricate e tortuose. Una nave di medio tonnellaggio, tra i 15 e i 20 metri di lunghezza, poteva trasportare il carico di dieci carri, con navigazione sotto costa abbastanza sicura, e sbarcare i materiali nelle numerose insenature costiere”.

