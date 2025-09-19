Trovata in Tibet un’iscrizione che prova la ricerca dell’elisir di lunga vita da parte dell’imperatore cinese, che sarebbe morto nel 210 a.C. Ottenute le terre cercò il premio dell’immortalità. La cronaca, la storia

Una nuova iscrizione sull’altopiano tibetano apre scenari inattesi sulle ossessioni immortali di Qin Shi Huang

Ci sono scoperte che incrinano l’immagine consolidata di un’epoca e che, come fenditure improvvise nel tempo, lasciano intravedere storie rimaste sepolte per secoli. È il caso di un’iscrizione emersa tra le rocce dell’altopiano tibetano, presso il lago Gyaring, a oltre quattromila metri d’altitudine. La pietra, recante segni nitidi della scrittura xiaozhuan, lo stile ufficiale della dinastia Qin, racconta di una spedizione fino ad oggi sconosciuta, voluta dal primo imperatore della Cina unificata, Qin Shi Huang (259-210 a.C.), alla ricerca del leggendario elisir di lunga vita.

L’imperatore che costruì la Grande Muraglia e lasciò come eredità eterna l’esercito di terracotta, scolpito a guardia della sua tomba, appare qui sotto una luce diversa: non solo dominatore e legislatore, ma uomo ossessionato dalla fragilità del corpo e dal desiderio di sfuggire all’ineluttabile destino della morte.

La scritta nella pietra

Un testo inciso sull’altopiano tibetano racconta una spedizione dimenticata

Il testo inciso narra che Qin Shi Huang ordinò a Yi, Gran Maestro di quinto livello, un alto funzionario del suo governo, di guidare un drappello di alchimisti verso il monte Kunlun. La spedizione partì nel trentasettesimo anno del suo regno, cioè nel 210 a.C., lo stesso che avrebbe visto la morte dell’imperatore. I viaggiatori raggiunsero il lago Gyaring con carrozze e uomini, fermandosi prima di affrontare gli ultimi 65 chilometri che li avrebbero condotti al cuore della montagna sacra.

Il termine utilizzato nell’iscrizione è yao, parola che nei testi classici può indicare tanto erbe e minerali curativi quanto la sostanza miracolosa dell’immortalità. Il confine tra scienza e mito, tra farmacologia e alchimia, si rivela così labile, sospeso tra il mondo terreno e quello spirituale.

Una carovana verso il Kunlun

Alchimisti e funzionari alla ricerca dello yao, l’elisir dell’immortalità

Nei testi pre-Qin, il Kunlun è descritto come il centro cosmico, la montagna da cui sgorgava il Fiume Giallo, asse del mondo e dimora degli dèi. Oggi il termine designa una lunga catena montuosa della Cina occidentale, ma i ricercatori ritengono che il Kunlun degli antichi fosse in realtà l’attuale Bayan Har, a sud del lago Gyaring. L’iscrizione, dunque, non solo arricchisce la biografia del sovrano, ma getta nuova luce sull’identificazione di uno dei luoghi più enigmatici della geografia sacra cinese.

Dubbi e conferme

Dall’ipotesi di falsificazione alla certificazione dell’Accademia delle scienze sociali

Quando la scoperta fu resa pubblica, nel 2020, non mancarono scetticismi. Alcuni ipotizzarono che potesse trattarsi di un falso recente, scolpito da mani moderne. Ma la perizia degli studiosi ha ribaltato i dubbi.

La scrittura xiaozhuan mostra caratteristiche precise, con direzioni dei tratti coerenti con i documenti su bambù dell’epoca Qin. La parola “Kunlun”, in particolare, corrisponde a esempi autentici già noti. Inoltre, le analisi mineralogiche hanno confermato la presenza di depositi naturali antichi nelle incisioni, incompatibili con una lavorazione recente.

L’Accademia cinese delle scienze sociali ha infine certificato l’autenticità del reperto: segni di scalpello con lame piatte, coerenti con la tecnologia del III secolo a.C., arenaria quarzosa resistente all’erosione e un microclima relativamente stabile che ne ha garantito la conservazione.

L’ossessione immortale

Qin Shi Huang e i pericolosi esperimenti che lo condussero alla morte

L’iscrizione si inserisce nel quadro ben noto delle ossessioni dell’imperatore Qin Shi Huang. Le cronache narrano che egli inviò altre spedizioni, questa volta verso il Giappone, sempre alla ricerca dell’elisir eterno. La leggenda vuole che alcuni di quei viaggiatori non tornarono mai, fondando colonie lontane e alimentando miti che hanno valicato i secoli.

Ma la storia, ironica e spietata, ci restituisce un epilogo amaro: nel 210 a.C. Qin Shi Huang morì proprio a causa dell’eccesso di sostanze alchemiche ingerite nel tentativo di prolungare la vita. Le cronache affermano che molti suoi successori seguirono la medesima strada, cadendo vittime di mercurio, arsenico e intrugli che avrebbero dovuto aprire le porte dell’eternità. L’elisir, più che vincere la morte, la anticipava.

Tra mito e scienza

Quando la farmacologia incontra l’alchimia taoista

L’iscrizione tibetana non è soltanto un documento epigrafico: è un frammento di un dialogo più ampio tra mito, potere e scienza. La ricerca dell’immortalità appare come la parabola di un impero giovane, che dopo aver unificato le terre e innalzato mura gigantesche, volgeva lo sguardo verso l’unico nemico imbattuto: il tempo.

È curioso notare come in Cina, nei secoli successivi, l’alchimia taoista avrebbe continuato a coltivare la stessa illusione, elaborando pratiche complesse in cui erbe, minerali e rituali si fondevano. La medicina e la religione, la ricerca empirica e l’anelito metafisico camminavano insieme, generando un sapere ambiguo e affascinante.

L’elisir impossibile

Episodi e ossessioni storiche di una ricerca senza tempo

La stessa parola “elisir” porta con sé un destino di viaggi e trasformazioni. Deriva dall’arabo al-iksīr, che indicava una sostanza medicinale capace di guarire e prolungare la vita, a sua volta proveniente dal greco xērion, il “secco”, nome dato a polveri essiccate utilizzate come rimedio. Attraverso il latino medievale elixir, il termine si radicò in Europa, legandosi stabilmente alle pratiche alchemiche e alla leggenda della vita eterna.

La vicenda di Qin Shi Huang non è che una delle tante pagine di una storia universale. In Grecia antica, già al tempo di Alessandro Magno, si raccontava di un fiume segreto che donava giovinezza eterna; nel Medioevo europeo, filosofi e alchimisti inseguirono la pietra filosofale, capace di trasformare i metalli in oro e di garantire vita immortale.

Nel Rinascimento, Paracelso e altri medici eretici elaborarono infusi di mercurio e antimonio, convinti di poter fermare il tempo con miscele che, spesso, si rivelavano mortali. In Spagna, le cronache dei conquistadores narrano di spedizioni nel Nuovo Mondo alla ricerca della mitica “fontana della giovinezza”, che Juan Ponce de León avrebbe inseguito in Florida.

Anche in epoca moderna il sogno non è mai svanito: dall’elisir a base di oro potabile sperimentato da medici settecenteschi fino alle ricerche contemporanee sulla biogenetica, il mito si è trasformato, ma non si è mai spento. Ogni civiltà, in forme diverse, ha cercato il segreto dell’immortalità, lasciando alle generazioni successive racconti a metà tra scienza, leggenda e follia.

Vuoi che arricchisca ulteriormente il capitolo etimologico con un breve excursus sul legame tra elisir e pietra filosofale nel linguaggio degli alchimisti medievali?

Hai raggiunto il limite del piano Free per GPT-5.

Le nuove risposte useranno un altro modello fino a quando il limite non verrà reimpostato dopo le ore 12:58.

Fai l’upgrade