Trovata la più antica collana di perline dell’umanità. Ha 150mila anni. Cosa ci racconta?

L’Homo sapiens manifestò, sin dalla sua apparizione, un comportamento estetico che ebbe ricadute enormi sull’evoluzione. Due scoperte archeologiche, autonome, ma avvenute in due grotte del Marocco, hanno messo in luce – in uno scavo – la prima sartoria umana finora trovata (risalente 120mila anni fa) e – in un secondo scavo – la collana di perline più antica, finora individuata (tra i 120mila e i 150mila anni fa). I risultati arrivano contemporaneamente. L’assetto fashion è così databile – in un insieme di concretezza e di comportamento estetico – a circa 150mila anni fa. Il grande freddo di quell’epoca avrebbe favorito i sapiens, in grado, grazie all’intelligenza, di ricavare vestiti e di dotarli di un valore pratico e di un valore simbolico. Probabilmente, per affrontare l’ambiente ostile, essi svilupparono, accanto ad abiti e ornamenti, un linguaggio molto accurato, grazie al quale si suddividevano i compiti e si trasmettevano conoscenze e scale di valori.

Un team internazionale formato dall’Istituto Nazionale di Scienze Archeologiche e del Patrimonio (INSAP) coordinato dal Ministero della Cultura marocchino, dall’Università dell’Arizona (Tucson, USA) e dal Laboratorio Mediterraneo di Preistoria Europa Africa (CNRS, LAMPEA , Aix-en-Provence, Francia) ha appena annunciato la scoperta di 32 conchiglie lavorate dall’uomo – ricavate da gasteropodi marini – trovato in un livello stratigrafico del terreno che risale a un periodo tra i 142.000 a i 150.000 anni dalla nostra era, nella grotta di Bizmoune a Essaouira, in Marocco



Questi manufatti realizzati con le conchiglie di Tritia gibbosula (Nassarius gibbosulus) costituiscono i più antichi pezzi di ornamento scoperti fino ad oggi, secondo un comunicato del locale Ministero della Cultura, il quale specifica che lo studio è pubblicato sulla rivista “Science Advances”. Le testimonianze di questo comportamento simbolico risalgono a un geologico freddo e arido.

“Come i nostri contemporanei, gli antichi gruppi umani probabilmente usavano perline di conchiglia per decorare i loro corpi e i loro vestiti”, osserva il documento, spiegando che “a Bizmoune, molte conchiglie mostrano tracce di usura e lucidatura legate alla sospensione, e alcune di esse erano anche colorate con l’ocra rossa, un pigmento naturale di ossido di ferro che si trova in microscopici residui su queste conchiglie”.

Secondo Abdeljalil Bouzouggar dell’INSAP-Marocco, “queste minuscole conchiglie forniscono informazioni cruciali sull’origine del comportamento simbolico come il linguaggio”. Le conchiglie lavorate, come forma simbolica d’arte e d’espressione, rileverebbero il contemporaneo uso del linguaggio. A giudizio di Steven Kuhn dell’Università dell’Arizona, uno dei principali autori dello studio, l’«affermazione di appartenenza o della propria identità» è stata, sin dalle origini, fondamentale.