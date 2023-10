Trovata la tomba di un uomo del V secolo a.C. sepolto a gambe divaricate, con uno scettro, un cavallo, un cagnolino e una tartaruga

Provadia-Solnitsata è un sito archeologico di notevole importanza storica, situato nel nord-est della Bulgaria, che era un insediamento prospero dal 5.600 al 4.350 a.C. La città preistorica è diventata famosa per la produzione di sale, una risorsa essenziale per la conservazione degli alimenti. Gli abitanti di Solnitsata erano noti per bollire l’acqua di una sorgente locale per estrarre il sale, che commerciavano in tutta la regione dei Balcani. Questa pratica era così preziosa che la città aveva eretto massicce mura difensive intorno al 4.700 a.C. per proteggere la sua produzione di sale da potenziali minacce esterne.

