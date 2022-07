Trovata nei pressi dell’eremo della Spada nella roccia il forno nel quale fu fusa la campana nel 1420

“La singolarità del caso della fornace per campana di San Galgano è la collocazione topografica all’interno del contesto abbaziale (il refettorio) e la sua posizione stratigrafica (non pertinente alle fasi cantieristiche del complesso monastico). – affermano gli archeologi – La successione stratigrafica e i materiali ceramici associati suggerivano un orizzonte cronologico al XV – prima metà XVI secolo. Tale circostanza palesava l’impossibilità che potesse trattarsi delle campana fuse nel 1244 (ad opera di Bartolomeo Pisano) e nel 1320 (la campana maggiore distrutta nel 1786 in seguito al crollo della torre campanaria). Nella documentazione scritta è però citata la fusione di un’altra campana, per la cappella di Montesiepi, ad opera di Giovanni di Tofano di Magio, Campanaio senese, gettata nel 1420. Già in questa data, il refettorio, sebbene ancora strutturalmente integro, non veniva più utilizzato come mensa dei monaci. Ne è testimonianza il disfacimento dell’assito ligneo scavato lo scorso anno, che ha permesso di analizzare un ingente numero di ceramiche e monete del refettorio; i reperti mostrano un esaurirsi di tali attività già alla fine del XIV, o al massimo agli inizi del XV secolo. Tale cronologia sarebbe quindi compatibile con le stratigrafie (e con i materiali associati) della fornace da campana , da datarsi quindi al primo quarto del XV secolo, o meglio proprio all’anno 1420. Si tratterebbe quindi del cantiere di Giovanni di Tofano di Magio, a cui fu commissionata la campana di Montesiepi e che proprio nei pressi lavorò”.

