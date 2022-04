Trovati dagli archeologi i resti di un imponente tempio dedicato a Zeus Cassio

Fotografie. Ministero del Turismo e delle antichità dell’Egitto Gli archeologi egiziani che scavano tra le vestigia della città di Pelusium, a Tell El Farma, a nord del Sinai, in Egitto hanno portato alla luce i resti di un antico tempio dedicato al dio Zeus Cassio. Il culto di Zeus Cassius era collegato al monte Casius – Jebel Agra, in arabo – una montagna calcarea al confine siro-turco, nei pressi del Mediterraneo. Lo ha annunciato il Ministero per il turismo e le antichità dell’Egitto. Parti del tempio sono state trovate in queste settimane a circa 200 metri da un colossale complesso di mattoni di fango risalente al periodo greco-romano – tra l’VIII secolo a.C. e il VI secolo d.C. – scoperto nel 2019. La missione è stata orientata alla scoperta del tempio dai resti di un’antica porta di granito rosa abbattuta da un terremoto secoli fa. Colonne eleganti e imponenti che indicavano la presenza di edificio importante e cospicuo, come ha affermato il dott. Mostafa Waziri, segretario generale di il Consiglio Supremo delle Antichità. All’inizio del XX secolo l’egittologo francese Jean Clédat aveva scoperto antiche iscrizioni greche relative a Zeus-Kasios e, successivamente, nel circondario erano state trovate iscrizioni relative all’ imperatore romano Adriano che rinnovava il culto nel tempio.

