Trovati in Puglia un volto scolpito di donna e due arti nell’area che ha restituito il busto di Minerva-Atena

La statua in calcare (pietra leccese) di Atena è ora esposta al MAR, il museo archeologico di Castro. “Il busto, che si è conservato, permette di ricostruire una scultura alta più di tre metri, che doveva essere collocata all’interno del tempio. – dicono i responsabili del museo – Pur rifacendosi a modelli classici come la Parthenos di Fidia, la statua rivela una libertà di espressione tipica degli artigiani di Taranto, attivi nel IV sec. a. C. Straordinarie la lastre in pietra leccese opera degli stessi artigiani: dovevano costituire il recinto intorno all’altare principale, all’aperto, in cui si bruciavano le offerte. Vi sono raffigurati girali di foglie, fiori quasi tropicali, spighe: un universo vegetale – realizzato un uno stile che contiene già, in un tempo profondamente lontano, i presupposti del barocco leccese – all’interno del quale si inseguono animali come leprotti, volano aquile e colombe, corrono figure umane, a rappresentare l’inesauribile fecondità della natura”.

