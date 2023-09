Scoperti ora nel Mediterraneo due templi sommersi e i tesori che erano offerti alle divinità dai fedeli. Le foto

Il Dr. Mustafa Waziri, Segretario Generale del Consiglio Supremo dei Beni culturali e archeologici, ha dichiarato – in una conferenza stampa che si è tenuta oggi – che la missione ha trovato manufatti in bronzo e porcellane importati dalla Grecia, oltre a resti di costruzione supportati da monumenti in legno risalenti al V secolo a.C. Frank Giudeau, capo dell’Istituto marittimo europeo, ha affermato che la missione ha trovato anche l’area del tempio di Amon in cui erano conservati offerte, ex voto e oggetti preziosi. Gli archeologi hanno trovato un set di ornamenti d’oro con orecchini a testa di leone, un occhio sacro realizzato in materiale prezioso, un ciondolo e vasi di marmo utilizzati per conservare profumi e cosmetici, oltre ad una selezione di piatti d’argento usati in riti religiosi e funerali e una brocca a forma di anatra, in bronzo.

