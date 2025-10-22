Trovato oppio sul fondo di vasi antichi di alabastro. A cosa serviva? Perché il vaso di Tutankhamon fu svuotato dai profanatori? Quali sono gli effetti dell’estratto di papavero?

Uno dei più antichi segreti del mondo mediterraneo si è finalmente svelato grazie alla precisione della chimica moderna. L’Università di Yale, attraverso il suo Ancient Pharmacology Program, ha portato alla luce un frammento di realtà che cambia la nostra percezione dell’antico Egitto e del suo rapporto con le sostanze psicoattive. Un vaso di alabastro inciso in quattro lingue — accadico, elamita, persiano ed egiziano — e recante il nome di Serse I, re di Persia morto nel 465 a.C., conteneva oppio, non profumi o unguenti, come per secoli si era creduto. Lo studio, pubblicato sul Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (Andrew J. Koh, Agnete W. Lassen, Alison M. Crandall, The Pharmacopeia of Ancient Egyptian Alabaster Vessels: A Transdisciplinary Approach with Legacy Artifacts, 2025; 13(3):317–333, doi:10.5325/jeasmedarcherstu.13.3.0317), riscrive così una pagina cruciale della storia farmacologica e rituale dell’umanità.

A sinistra il vaso di alabastro di Tutankhamon, a sinistra il contenitore di alabastro di serse, sottoposto ad indagine scientifica per verificarne tracce di contenuto

Per comprendere la portata di questa scoperta bisogna sapere cosa sia l’oppio. Si tratta di una sostanza naturale ottenuta dall’essiccazione del lattice del papavero da oppio (Papaver somniferum). Questo lattice, inciso e raccolto dal baccello ancora verde, contiene un complesso di alcaloidi — tra cui morfina, codeina, tebaina, papaverina e noscapina — che agiscono sul sistema nervoso centrale. Nell’uomo, l’oppio produce una potente azione analgesica ed euforizzante: calma il dolore, induce uno stato di serenità e, a dosi più alte, genera un torpore beato, un senso di distacco dal mondo e di sospensione temporale. È la radice da cui derivano tutti gli oppiacei moderni, fino agli oppiodi sintetici. Ma accanto al potere lenitivo, l’oppio porta con sé il rischio della dipendenza: l’abitudine al suo uso altera i recettori cerebrali e crea una catena di bisogno e sollievo che può durare tutta la vita.

Nel vaso di Yale, alto circa ventidue centimetri e realizzato in alabastro egizio, sono stati identificati — tramite gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) — i biomarcatori inequivocabili dell’oppio: morfina, tebaina, papaverina, idrocotamina e noscapina. La calcite del contenitore, grazie alla sua natura lipofila, ha agito come una spugna organica, trattenendo e proteggendo per oltre duemilacinquecento anni le tracce di una sostanza che, all’epoca, doveva avere un valore sacro, medico e simbolico insieme. Il vaso — spiegano i ricercatori — non era un oggetto comune. Le sue iscrizioni in quattro idiomi e la menzione del “Gran Re Serse” indicano che esso appartenesse a un circuito d’élite: forse un dono di corte, forse un tributo egiziano alle residenze dell’impero achemenide, poi riportato nelle tombe come bene prezioso e iniziatico.

Ciò che rende la scoperta ancora più affascinante è il collegamento che gli studiosi tracciano con altri vasi in alabastro e ceramica trovati in Egitto, in particolare a Sedment e nella tomba di Tutankhamon (KV62). In quest’ultima, nel 1922, Howard Carter scoprì una moltitudine di contenitori di calcite, molti dei quali contenevano residui scuri e aromatici. Negli anni Trenta, il chimico Alfred Lucas non riuscì a identificarne la composizione, e li definì semplicemente “incerti”. Ora, con l’analisi dei residui organici del vaso di Yale, tutto assume un nuovo significato. È verosimile — suggerisce lo studio — che anche i vasi del giovane faraone contenessero preparati oppiacei, impiegati in rituali di morte e rinascita, o in pratiche mediche e religiose legate al passaggio nell’aldilà.

L’ipotesi è rafforzata da un episodio inquietante: i ladri che violarono la tomba di Tutankhamon nell’antichità non si interessarono ai gioielli o ai metalli preziosi, ma ai contenuti dei vasi di alabastro, che raschiarono con cura fino all’ultima goccia, lasciando impronte digitali ancora visibili. È difficile immaginare tanto zelo per semplici unguenti o profumi. L’avidità dei predatori, in questo caso, suggerisce la consapevolezza del valore di una sostanza rara, forse inebriante o medicinale, capace di alterare la percezione e di aprire varchi simbolici fra vita e morte.

L’antico Egitto, dunque, non appare più solo come la culla dei profumi e delle resine sacre, ma anche come un laboratorio di farmacologia empirica. L’uso dell’oppio potrebbe aver avuto funzioni rituali, connesse ai culti funerari, ma anche applicazioni mediche, in un contesto in cui la medicina si fondava su una conoscenza pratica delle sostanze naturali. L’oppio, diluito e mescolato con miele, vino o oli, era forse somministrato come anestetico o calmante, mentre le sue esalazioni potevano accompagnare le cerimonie templari, favorendo stati alterati di coscienza e comunicazione con il divino.

La scelta del materiale lapideo per i contenitori, sottolineano gli studiosi, non era casuale. La calcite, oltre a essere esteticamente luminosa, garantiva la conservazione delle essenze: assorbiva le molecole organiche e le tratteneva, permettendo a chi riapriva il vaso, anche dopo lunghi viaggi o anni di sepoltura, di ritrovare l’aroma originario e la potenza della sostanza. Questo spiega perché tali vasi compaiano in contesti d’élite e in tombe regali, al pari di sigilli, amuleti e gioielli.

La scoperta non solo smentisce secoli di interpretazioni riduttive, ma rivela una dimensione del tutto nuova del rapporto fra uomo e sostanze psicoattive. L’oppio non era un capriccio esotico, né un caso isolato di sperimentazione: era parte di un sistema culturale complesso, di una farmacopea antica e strutturata, che si estendeva dal Nilo fino all’Eufrate e all’Egeo. Gli egizi, gli achemenidi, i ciprioti conoscevano e manipolavano il papavero con un sapere alchemico che oggi cominciamo appena a decifrare.

E se davvero l’oppio accompagnava i re nella tomba, non come profumo ma come elisir di passaggio, questa sostanza diventa il simbolo di un rapporto millenario tra l’uomo, il dolore e la trascendenza. Oggi, mentre l’umanità combatte la piaga moderna della dipendenza da oppioidi, l’archeologia ci ricorda che l’attrazione verso l’oblio e la quiete ha radici antiche quanto la civiltà stessa. Il vaso di Serse I, conservato a Yale, non è più un semplice manufatto decorato, ma una testimonianza viva della prima farmacopea dell’anima: una scienza che cercava di alleviare la sofferenza e di avvicinare, forse, gli uomini agli dèi.