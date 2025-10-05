Trovato un dio egizio nelle terme romane: che ci fa, lì, l’enigmatico Tutu?

Una lastra marmorea dedicata al dio-sfinge Tutu, trovata a Sagalassos, rivela quanto fosse profonda l’egittomania dei Romani?

Nel sito romano di Sagalassos, in Turchia, è stata scoperta durante gli scavi dell’estate una lastra dedicata a Tutu, dio egizio dalla forma di sfinge alata. Realizzata durante il regno di Augusto, mostra come l’arte romana trasformò i simboli dell’Egitto in ornamento e potere. Una storia di fascinazione millenaria, dalle terme anatoliche alla piramide Cestia.

C’è qualcosa di sorprendente, quasi poetico, nel ritrovare un dio egizio non in un tempio, ma in un luogo dedicato al piacere, alla conversazione e al ristoro del corpo: le terme. È accaduto a Sagalassos, antica città della Turchia sud-occidentale, dove un pannello di marmo inciso, scoperto ora nel frigidarium settentrionale delle terme romane, ha svelato un esempio unico di iconografia religiosa egizia mai rinvenuto prima al di fuori dell’Egitto.

Le lastre, scolpite nel prezioso marmo di Afyon, risalirebbero all’età di Augusto, quando Roma guardava con desiderio e curiosità verso le rive del Nilo. Al centro della composizione campeggia Tutu, una sfinge divina, protettrice dei viventi e dei morti. Sopra di lui si libra Horus, il dio falco, emblema della regalità e del cielo. Ai lati, due figure indossano le corone dell’Alto e del Basso Egitto, mentre accanto si erge Soken, il dio coccodrillo, signore delle acque. Tutto sembra alludere a una visione cosmica e unitaria: l’Egitto sotto la tutela del dio-sfinge, ma trasposto nel linguaggio monumentale e raffinato dell’arte romana.

Il professor Peter Talloen, direttore degli scavi e docente all’Università di Bilkent, ha ricordato come Sagalassos fosse inserita nelle grandi rotte commerciali con l’Egitto. Dalle sue valli partivano vino, ceramiche e prodotti agricoli; in cambio arrivavano pesci esotici, stoffe, oggetti votivi e idee. Idee religiose e artistiche, prima ancora che merci. “La lastra con la figura di Tutu – spiega Talloen – rappresenta uno dei rari esempi di influenza egiziana in Anatolia”. Ma non era un culto, aggiunge: era un segno ornamentale, una citazione culturale, un frammento di sogno. Probabilmente, come affermano gli studiosi italiani, appartenente al fenomeno dell’Egittomania che colpì l’Impero dopo la conquista dell’Egitto. Una fascinazione peraltro iniziata sin dai tempi di Cleopatra.

Chi era Tutu

Divinità egizia dalla figura di sfinge alata, Tutu era ritenuto il protettore dei vivi e dei morti. Nacque nel Medio Egitto, probabilmente a Hermopolis Magna, come figlio della dea Neith. Nella sua iconografia appare con corpo leonino, testa umana, più zampe e talvolta una coda di serpente.

Durante il periodo tardo e tolemaico era invocato come “Colui che protegge di notte”, difensore dei dormienti e custode dei sogni. Tutu era il dio delle soglie e delle transizioni: tra veglia e sonno, tra vita e aldilà, tra umano e divino.

Il suo arrivo a Sagalassos, trasposto in un fregio termale, rivela come la Roma imperiale sapesse trasformare i simboli del sacro in elementi di arredo artistico, pur mantenendo intatta la potenza evocativa dell’antico Egitto.

L’Egitto come mistero e meraviglia

Già in età tardo-repubblicana, l’Egitto esercitava su Roma un’attrazione irresistibile. Dopo la sconfitta di Antonio e Cleopatra ad Azio (31 a.C.) e l’annessione del Paese da parte di Ottaviano Augusto, l’Egitto divenne non solo una provincia imperiale, ma un paese dell’immaginario. I Romani erano affascinati da quella civiltà antichissima, dalla sua scrittura indecifrabile, dai riti solenni, dalla geometria dei templi e delle piramidi.

A Roma, nel giro di pochi decenni, l’Egitto divenne moda, religione, decorazione e filosofia. Il faraone e il sacerdote, il loto e l’ibis, Iside e Anubi: tutto parlava di un mondo remoto e perfetto, dove il potere dialogava con l’eternità.

Dalla Piramide Cestia alla pittura nilotica

Ne sono testimonianza opere straordinarie, come la Piramide di Caio Cestio, eretta tra il 18 e il 12 a.C., che ancora si staglia lungo le mura di Roma come un monumento funebre e insieme un atto d’amore verso la geometria egizia. Le necropoli si riempiono di sfingi, obelischi, colossi e scarabei, mentre gli interni delle ville patrizie si popolano di scene nilotiche: paesaggi di papiro e ibis, pigmei e coccodrilli, templi e barche cerimoniali, come quelli dipinti nella Casa del Bracciale d’Oro a Pompei o nella Domus di Livia sul Palatino.

Questo gusto – che possiamo definire egittomania augustea – non nasce solo dalla moda esotica, ma da una precisa ideologia del potere. Roma si presenta come nuova erede delle antiche monarchie divine. Augusto, come i faraoni, è figlio del Sole e garante dell’ordine cosmico. L’arte egittizzante diventa dunque linguaggio del potere e della legittimità, non solo curiosità estetica.

Egitto in casa: arredi e amuleti di moda

Dalle pitture si passa alla decorazione domestica. Statue di Iside e Serapide, amuleti in faience, mobili decorati con motivi di loto, coppe a forma di scarabeo o di testa di falco: ogni oggetto parla di una civiltà amata e idealizzata. Nelle case patrizie, accanto ai busti degli antenati, appaiono sfingi, ibis e piccoli obelischi in miniatura. I Romani cercavano nell’Egitto una promessa d’eternità, un equilibrio tra religione e scienza, tra vita e aldilà.

Un dio orientale nelle terme di Sagalassos

La presenza di Tutu nelle terme di Sagalassos – luogo profano, spazio di socialità e di bellezza – mostra fino a che punto la cultura romana fosse ibrida, aperta e contaminata. Il dio-sfinge non protegge più la soglia del tempio, ma quella del piacere. Non vigila sui morti, ma forse sui vivi, sui corpi immersi nel vapore, sui gesti quotidiani di un popolo cosmopolita.

L’Egitto, insomma, è divenuto ornamento dell’Impero: segno di un gusto che unisce conoscenza e fascinazione, religione e estetica.

Napoleone e l’altra egittomania

Molti secoli dopo, alla fine del Settecento, Napoleone Bonaparte risveglierà la stessa passione con la campagna d’Egitto del 1798. Gli studiosi dell’Institut d’Égypte, le incisioni della Description de l’Égypte e i reperti portati al Louvre apriranno una nuova stagione di egittomania. L’Egitto tornerà nei mobili, nei palazzi, nei giardini e nei sogni d’Europa, così come era accaduto duemila anni prima nei mosaici e nelle terme di Sagalassos. Perchè? Perchè i nuovi dittatori evocavano un potere sovrannaturale, immane e duraturo, raffinato nella modulazione delle forme e misterioso. Sia gli imperatori romani che Napoleone capirono ciò che significasse aver conquistato il Paese dei Faraoni. Era una sorta di introiezione dell’Egitto antico. Appropriandosi della sua forza e della sua estetica, ci si dimostrava continuatori di dinastie divine. E, anzi, vincitori rispetto ad esse, che apparivano inghiottite e sottomesse.

Eredità di una visione

Oggi, quella lastra ritrovata nel frigidarium racconta più di una contaminazione stilistica: testimonia la capacità dell’Impero di assorbire e riflettere le civiltà che incontrava, trasformando l’altrove in immagine, il sacro in ornamento, la differenza in armonia.

Nel silenzio del marmo di Afyon, il dio Tutu continua a sorridere enigmatico, come la Sfinge che lo ispirò. E ci ricorda che la vera forza di Roma – e della cultura umana – è sempre stata la curiosità verso l’altro, trasformata in arte.