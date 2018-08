Turbamenti, alle radici infantili della scoperta del sesso nei quadri di Émile Chambon. Il video

Esploratore delle radici dell’eros, Émile François Chambon (1905 – 1993), pittore e illustratore svizzero, compie una ricerca vicina ai temi e ai modi di Balthus e di Delvaux. In modo ricorrente, dai suoi dipinti e disegni, emergono sogni e visioni di matrice surrealista. Freud dice che tutto si gioca e si subisce nell’infanzia. Chambon, atraverso un’auto-analisi pittorica, esplora i momenti dell’infanzia e dell’adolescenza in cui si manifestano le prime visioni dell’altro sesso.

