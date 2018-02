Tutte uguali? No, diverse. Ritratti i “volti” del Monte di Venere. Il video

Per quanto occulta, nascosta, oggetto di intima adorazione o di timore la sfera intima presenta, nell’unità della tipologia, infinite varianti, simili a quelle di un volto. Pertanto anche esse partecipano a quell’unicità dei tratti che caratterizza soprattutto le parti più morfologicamente complesse del nostro corpo.

Questo piccolo, prezioso, elegante gran teatro – che da sempre risulta un mistero complesso, per il maschio – è una scultura elegante e multiforme, una quinta scenica con sipari mobili. Continuamente variata, come se la natura, indicando un canone, ne riscrivesse costantemente la forma. Ciò ne sottolinea la multiforme emanazione che è parte della personalità. Unicità che, ultimamente, viene compromessa da interventi di chirurgia estetica, spesso orientati a fasi morfologicamente regressive, con un’eliminazione delle parti sporgenti, con il fine di creare una linea prive di sporgenze, come nelle fasi pre-puberali. Un richiamo a tempi lontani: forse un peso lontano che rinvia alla verginità e comunque a un tempo desessualizzato, come se la donna che si sottopone a questi interventi, non accettasse la maturazione del proprio corpo. A ciò contribuisce certamente la diffusione delle immagini intime di donne giovanissime che, specie in seguito alla moda della depilazione totale, si presentano quasi totalmente lisce, poichè la configurazione più ampia e scultorea – diremmo quasi: decorativa – di quella parte si sviluppa con il tempo.

Per ricordare le diverse incarnazioni fenomeniche dei volti del monte di Venere – che non sono identiche, tra loro, e nemmeno sono sovrapponibili perfettamente alla tavola anatomica, che è solo frutto di un processo di idealizzazione schematico-anatomica – una pittrice ha chiamato alcune amiche a posare. Ne è nato questo video curioso, che vuole essere anche un contributo al sostegno della battaglia contro le mutilazioni femminili, una pratica orribile che si svolge in diverse regioni del mondo. Ma che ci ricorda che siamo belle e belli perchè il nostro corpo non è mai identico a quello di un altro, escluso nel caso dei gemelli.

