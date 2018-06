Tutti i segreti della cappella di Ronchamp di Le Courbusier spiegati in 5 magnifici minuti

+1 WhatsApp 104 Condivisioni

Situata a Ronchamp, non distante dalla città di Belfort, Notre-Dame du Haut è considerata uno dei capolavori dell’architettura contemporanea. Realizzata dall’architetto Le Corbusier secondo i canoni dell’architettura brutalista, l’opera è di un’immane potenza e presenta soluzioni di grane effetto e suggestione.

Il lavoro alla stesura del progetto iniziò nel 1950. Quattro anni dopo – il 4 aprile 1954 – venne collocata la prima pietra. In poco più di un anno fu conclusa – 20 giugno 1955 – e aperta al culto, mentre fu consacrata l’11 settembre 2005.

Realizzata in calcestruzzo armato, dispone di un’unica navata irregolare che richiama un antro. Ai lati della navata sono ricavate tre piccole cappelle indipendenti che terminano in tre campanili di forma semi cilindrica. La copertura della chiesa è realizzata con una gettata di calcestruzzo modellata come se si trattasse di una grande vela rovesciata o del guscio di un granchio. Federico Bucci del Politecnico di Milano ci conduce, come sempre, tra i segreti storici e progettuali egli edifici, fornendoci una chiave per comprendere quest’opera di Le Courbusier.

