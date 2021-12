Tutto alla luce del sole. Appassionato di metal detector trova anello d’argento medievale in un campo

E’ interessante sottolineare cos’è il Coroner, l’autorità che ha emesso la dichiarazione di tesoro. Il coroner è un funzionario governativo che ha soprattutto il potere di condurre od ordinare un’indagine sulle circostanze o sulle cause di un decesso e di indagare o confermare l’identità di una persona sconosciuta che è stata trovata morta nella giurisdizione. In epoca medievale, i coroner inglesi erano funzionari della Corona che detenevano poteri finanziari e conducevano alcune indagini giudiziarie al fine di controbilanciare il potere degli sceriffi. In qualche modo la Corona non solo garantiva se stessa, attraverso un esercizio di giustizia capillare, spesso di matrice garantista, ma controbilanciava l’azione di organi di polizia inquirenti che spesso avevano forti e immotivate inclinazioni punitive. Ben Curme, appassionato di metal detector, qualche settimana fa, era stato alla ricerca di metalli su un terreno di proprietà del signor Williamson, che gli aveva dato il permesso di sottoporre a ricerca la zona, che appartiene, naturalisticamente e orograficamente, a un territorio collinare splendido. Pensando all’Inghilterra rurale, forse la prima immagine che ci viene in mente è un paesaggio delle Costwolds. Un’area formata da colline calcaree di circa 200 metri, universalmente riconosciute come la perfetta cartolina dell’Inghilterra.

