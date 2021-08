Tutto-Banksy e Banksy-mania a Parma. Un settembre di mostre, eventi e creatività diffusa. Il programma

Una mostra con 130 opere tra dipinti, serigrafie, stencil, con i quali il mitico, sconosciuto, quotatissimo artista inglese ha realizzato alcuni dei suoi murales più noti. Ci saranno inoltre oggetti installativi e «memorabilia» tutti da scoprire, nei sotterranei di Palazzo Tarasconi, dal 18 settembre al 16 gennaio. Tutti i pezzi vengono da collezioni private.

Il Comune ha preso spunto dalla mostra banksyana per dare materia abbondante alla Banksy-mania, un fenomeno di straordinario interesse sociologico – oltre che artistico -.Banksy, infatti, è il “buonista poetico” della street art, un fenomeno, quest’ultimo, molto spesso legato alla violenza e alla contestazione urlata graficamente in spazi urbani degradati. Banksy no. Mette bontà e poesia. Ed è amatissimo.

Dal 4 settembre al via “Around Banksy”, rassegna di eventi e performance dedicati al mondo della street art di Parma. “Around Banksy” è il palinsesto di eventi che celebreranno l’arte di strada cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegato alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”. Murales, contest, esposizioni, live painting, tour, visite guidate, video, convegni e tantissime altre iniziative: si parte il weekend del 4 e 5 settembre con “Under Yard. Don’t call us street artists”, un contest dedicato al tema della multiculturalità che si terrà nei sottopassi ferroviari di via Trieste.

Tra le altre iniziative è previsto anche un “Bus tour” dei murales cittadini, un viaggio guidato attraverso le opere di street art presenti a Parma che si svolgerà lungo le vie della città a bordo di un bus graffitato dall’artista Fabio Petani. Il tour, realizzato in collaborazione con TEP, si terrà sabato 18 settembre con tre partenze da Piazza Garibaldi alle 16.00, alle 17.15 e alle 18.00 (prenotazione obbligatoria tramite APP Parma 2020).

PROGRAMMA

Rassegna “Around Banksy”

Settembre 2021 – Gennaio 2022

Under Yard. Don’t call us street artists.

Data: sabato 4 e domenica 5 settembre 2021.

Luogo: via Trieste (massicciata ferroviaria e sottopasso di via Calabria)

Descrizione: con queste opere si vuole rappresentare l’importanza che ha al giorno d’oggi, la convivenza di individui provenienti da differenti culture e nazionalità. Il muro sarà suddiviso in porzioni equamente distribuite ai “guest” chiamati per l’occasione, i quali si cimenteranno nel decoro del proprio spazio attenendosi alla nazionalità che verrà scelta. Per fare un esempio, chi si occuperà del Brasile potrebbe raffigurare uno scenario di tipo carnevalesco, calcistico o comunque tutto ciò che riporti a quella zona, riempiendo inoltre con i colori della bandiera il proprio “lettering”.

Artisti: Cosmic Crew, Th Clan, Sabo Gang and more.

L’edicola in street art – INAUGURAZIONE

Data: sabato 11 settembre ore 10:00

Luogo: Edicola di Viale Toschi

Descrizione: in occasione del ventesimo anniversario dall’apertura della loro edicola, il signor Marco Melli e sua moglie hanno deciso di decorarne le saracinesche. Con la realizzazione di queste opere da parte di due studentesse del vicinissimo Liceo Artistico “Paolo Toschi”, i proprietari si sono posti l’obiettivo di porre fine ai costanti imbrattamenti della loro edicola.

Artiste: Maddalena Maghenzani e Marta Poli.

Tour true street art

Data: sabato dalle 11 settembre 2021 dalle ore 18.00

Luogo: Art Lab Bene Comune (Borgo Tanzi, 26)

Descrizione: un tour a spasso per i principali murales di Art Lab, uno spazio aperto a tutti e gestito da giovani del quartiere Oltretorrente, storicamente luogo di arte e musica, inclusione, socialità e solidarietà.

All’interno di questo Bene Comune negli anni si sono susseguiti diversi contest di street art con artisti di tutta Europa che hanno lasciato sulle sue mura opere di un valore inestimabile: sarà questa l’occasione per scoprirle attraverso un tour che racconterà la storia di questi murales e degli artisti che li hanno realizzati.

In collaborazione con: Art Lab Bene Comune.

Samarium & Magnolia Grandiflora

Data: sabato 18 e domenica 26 settembre, sabato 2, domenica 10, sabato 16, domenica 24 e sabato 30 ottobre (dalle 10:00 alle 18:00).

Luogo: Piazza Garibaldi

Descrizione: l’autobus decorato dall’artista Fabio Petani nel 2017 sarà esposto in Piazza Garibaldi durante i giorni indicati.

Artista: Fabio Petani

In collaborazione con: TEP

Verdi Graff Contest

Data: sabato 18 settembre 2021 (e poi donate alle RSA della città).

Luogo: Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Descrizione: Una call rivolta ai writer di tutta Italia a partire dai 16 anni, chiamati a interpretare e re-interpretare la figura e l’opera di Giuseppe Verdi in creazioni inedite in cui il mito immortale dialoghi con la contemporaneità: con la tecnica dei graffiti, ogni artista potrà interpretare un contenuto che racconti la storia come un fotogramma. Il focus del tema sarà riuscire a individuare un collegamento tra un avvenimento raccontato da Verdi in una delle sue opere e un avvenimento della storia o dell’arte contemporanea, come se la macchina del tempo avesse messo in contatto i due avvenimenti. Si offre così la possibilità di espressione al talento artistico dei giovani valorizzando il graffito quale forma comunicativa della creatività urbana e del linguaggio contemporaneo, di interpretare l’universo, gli ideali, la visione, la creatività, il genio, l’umanità di Giuseppe Verdi e le sue opere contestualizzandolo ai nostri giorni, di realizzare opere che potranno essere esposte e a disposizione della comunità, di stimolare la creatività e creare un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità.

In collaborazione con: Fondazione Teatro Regio, Verdi Off e McLuc Culture

Bus tour dei murales di Parma

Data: sabato 18 settembre 2021 (partenza da Piazza Garibaldi alle 16.00, alle 17.15 e alle 18.00).

Luogo: nei vari quartieri

Descrizione: tour dei murales della città con il bus decorato da Fabio Petani (necessaria la prenotazione attraverso l’APP Parma 2020).

In collaborazione con: TEP

Sulla Via per una Casa più Vivibile e Visibile

Data: prima metà di settembre

Luogo: edificio e.r.p. di Via dei Bersaglieri 13/15

Descrizione: il progetto, alla seconda edizione, si propone di dare visibilità agli edifici di edilizia residenziale pubblica inserendoli in un contesto artistico culturale per manifestare il pensiero che la “casa popolare” non è da intendersi come luogo di emarginazione, ma piuttosto come luogo di inserimento cittadino e di inclusione. Il tema proposto quest’anno per le opere è stato il senso civico e il rispetto per l’ambiente.

Artista: Luogo Comune

In collaborazione con: ACER

In strada caduti in strada rinati

Data: da sabato 25 settembre 2021 a domenica 10 ottobre 2021 (live painting il 25 settembre)

Luogo: quartieri Parma Centro e Oltretorrente.

Descrizione: L’idea nasce dalla volontà di riportare alla luce e rendere percorribili due episodi della memoria storica della città di Parma. Attraverso interventi artistici di valorizzazione dei luoghi, si raccontano le storie delle Barricate durante la resistenza parmigiana del 1922 e dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, i cui nomi sono incisi sulle Pietre d’Inciampo. Le installazioni artistiche sono realizzate attraverso

tecniche murali in Live Painting. Ogni tappa vede la presenza di un’opera e di una targa esplicativa. Le targhe riportano le informazioni minime e un QRcode di rimando alla piattaforma online dove saranno disponibili tutti i contenuti storici e multimediali realizzati. Il progetto è risultato vincitore del bando Think Big promosso da Fondazione Cariparma e Lude.

Artisti: Alessio Bolognesi, Alice Lotti, Bluxm Magni, Burla, Cowstencil, MUZ, KOFA, Riccardo Buonafede, Rise e Tiziana Rinaldi Giacometti.

In collaborazione con: Fondazione Cariparma e LUdE (Think big)

Senza niente intorno – INAUGURAZIONE

Data: Martedì 26 ottobre 2021 ore 11:30

Luogo: edificio e.r.p. di Viale dei Mille n.58.

Descrizione: Grazie alla collaborazione nata tra il Comune di Parma, l’Associazione Cultura Italiae e Acer Parma, lo street artist Salvo Ligama ha realizzato un grande murales nell’ambito del programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. Dopo aver sostenuto la realizzazione di un murale dell’artista a Matera, in occasione dell’anno da Capitale Europea della Cultura, l’Associazione ha proposto un’analoga attività al Comune di Parma e ad Acer. La realizzazione di un’opera di arte contemporanea su una casa popolare, in un contesto urbano centrale e di grande visibilità, è un’azione importante e di grande impatto per la cittadinanza tutta, capace di trasformare un muro nella tela di un’artista di fama internazionale.

Artista: Salvo Ligama

In collaborazione con: ACER, Parma 2020+21 e Cultura Italiae

Muri liberi a Parma

Data: ottobre/novembre 2021

Luogo: nei vari quartieri

Descrizione: verrà aggiornato l’elenco degli spazi di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di murales e saranno individuati i primi “muri liberi” nei vari quartieri cittadini.

GastroGraffiti al San Paolo

Data: dicembre 2021/gennaio 2022

Luogo: Chiostro della Fontana dell’ex Monastero di San Paolo

Descrizione: i pannelli realizzati attraverso il contest nazionale di graffiti ispirati al mondo del cibo e alle eccellenze enogastronomiche del territorio tenutosi a Parma nel 2019, saranno esposti presso il Chiostro della Fontana dell’ex Monastero di San Paolo.

In collaborazione con: Laboratorio Aperto Parma e McLuc Culture

Convegno finale dedicato alla street art

Data: al termine della mostra

Altre iniziative

Graffiti e murales a Parma: il video

Descrizione: un video che ripercorrerà la storia dei graffiti e dei murales di Parma, attraverso il racconto di alcuni protagonisti (il video sarà proiettato all’interno del percorso espositivo della mostra).

Street art e Centri Giovani

Descrizione: i centri giovani proporranno una serie di attività e progetti dedicati alla street art che si svolgeranno presso i centri.

In collaborazione con: Gruppo Scuola, Eidè e Aurora Domus.

The Art Street – Fidenza Village

Data: 1° settembre – 31 ottobre

Luogo: Fidenza Village

Descrizione: Il Villaggio, partner principale della mostra BANKSY Building Castles in the Sky, presenta un percorso espositivo, che include una mostra fotografica sull’enigmatico artista di Bristol, complementare all’esposizione di Palazzo Tarasconi e un inedito tributo alla street culture a cura dei grandi nomi della street art internazionale insieme a nomi emergenti. Fidenza Village si trasforma così in un memorabile palcoscenico a cielo aperto, fatto di murales, live performance e installazioni che riflettono le visioni positive degli artisti sul presente. In programma anche un contest Instagram aperto a tutti i creativi del mondo – giunto alla sua seconda edizione- che premia e valorizza il talento, rispecchiando a pieno il sostegno di Fidenza Village al talento e alle arti visive.

Artisti: Camille Walala, Peeta, Luca Barcellona e Nick Ohlo (live performance: 1-2 settembre Camille Walala, 01-07 settembre Peeta, 08-11 settembre Luca Barcellona, 13-18 settembre (artista da confermare), 27-30 settembre Nick Ohlo, 28 settembre-2 ottobre (artista da confermare).