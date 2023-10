Tutto Guercino, minuto per minuto. A Bologna e in Emilia itinerari legati alle opere e ai luoghi del grande pittore barocco e dei suoi allievi

Prende avvio il progetto diffuso “Itinerari Guerciniani” con una serie di iniziative, attività e itinerari per scoprire le opere di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino conservate nei numerosi luoghi sul territorio emiliano-romagnolo – dove la sua arte ancora oggi vive e splende ai vertici della pittura barocca del Seicento europeo – in una prospettiva di creazione del sistema museale cittadino e metropolitano e di rafforzamento delle collaborazioni culturali nel contesto del sistema museale regionale dell’Emilia-Romagna.



Nasce da una volontà tra Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Cento, Regione Emilia-Romagna e altri importanti partner il nuovo progetto diffuso degli “Itinerari Guerciniani” che celebra il grande maestro della pittura barocca Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591 – Bologna, 1666).

Espressione di un tavolo congiunto dedicato a Guercino che coinvolge numerose amministrazioni, istituzioni culturali e organizzazioni pubbliche e private – coordinato da Eva Degl’Innocenti, direttrice del Settore Musei Civici Bologna – la rete è stata istituita con l’obiettivo di avviare un percorso di valorizzazione territoriale del genio di origine centese come simbolo di un territorio custode di un patrimonio artistico di eccezionale rilevanza, destinato a permanere nel tempo.

Il progetto mira a rafforzare le collaborazioni culturali, contribuendo alla creazione del sistema museale cittadino e metropolitano di Bologna nell’ambito di un più ampio sistema museale della Regione Emilia-Romagna, coinvolgendo le numerose realtà territoriali che ospitano opere di Guercino, con l’obiettivo di creare degli itinerari che restino a disposizione sia delle comunità locali, sia degli altri visitatori, in modo permanente.

L’iniziativa è promossa in accompagnamento a due importanti occasioni per la divulgazione e la diffusione della conoscenza dell’artista: la riapertura al pubblico nel novembre 2023 della Civica Pinacoteca di Cento “Il Guercino”, con il riallestimento delle opere dell’artista in essa conservate, dopo la grave ferita dell’inagibilità causata dagli eventi sismici del 2012, e la mostra Guercino nello studio che si apre alla Pinacoteca Nazionale di Bologna dal 28 ottobre 2023, a cura di Barbara Ghelfi e Raffaella Morselli in collaborazione con lo staff del museo.

A testimonianza di un rinnovato interesse per la tradizione artistica bolognese ed emiliana, e per la figura del Guercino in particolare, altre importanti sedi museali nazionali organizzeranno esposizioni e percorsi sul grande maestro della pittura barocca tra il 2023 e il 2024.

Gli “Itinerari Guerciniani” si declineranno in una serie di progetti, itinerari, connessioni culturali e destinazioni turistiche che dalla città di Bologna si estenderanno a diversi siti della Regione Emilia-Romagna, in una prospettiva di rafforzamento delle collaborazioni culturali nel contesto del sistema museale metropolitano di Bologna e regionale dell’Emilia-Romagna.

Attraverso il coinvolgimento delle numerose realtà territoriali che conservano opere di Guercino, della sua bottega e di artisti che furono influenzati dalle sue opere, saranno proposti public program, percorsi di visita, laboratori ed esperienze culturali rivolte a diverse tipologie di pubblici, dai cittadini delle comunità locali al pubblico di prossimità ai turisti, che resteranno a disposizione in via permanente.

A supporto delle risorse e competenze messe a disposizione da ognuna delle realtà istituzionali coinvolte nel progetto di sinergia culturale, le iniziative di promozione turistica del territorio saranno sostenute da una co-progettazione tra Bologna Welcome, Tavolo turistico territoriale della Pianura Bolognese, Territorio Turistico Bologna-Modena e Azienda di Promozione Turistica della Regione Emilia-Romagna. Con l’obiettivo di incentivare l’incoming delle presenze turistiche, collaboreranno inoltre le imprese ricettive associate a Federalberghi Bologna – Associazione Albergatori Città metropolitana Bologna di Confcommercio Ascom Bologna – con il coordinamento di Giancarlo Morisi, proprietario e direttore di Boutique Hotel Il Guercino – attraverso attività mirate di comunicazione e marketing verso la propria clientela.

Dopo la positiva esperienza realizzata nel 2021 per la promozione della Bologna rinascimentale come una delle principali capitali artistiche italiane durante il Quattro e il Cinquecento, Bologna Welcome curerà la realizzazione di un minisito web e un pieghevole dedicati ai principali luoghi guerciniani. Entrambi i supporti saranno disponibili da fine ottobre, in lingua italiana e inglese.

Sempre da fine ottobre 2023, il Territorio Turistico Bologna-Modena proporrà, in collaborazione con Bologna Welcome, una serie di tour guidati alla scoperta di alcuni dei più importanti luoghi guerciniani, da Cento a Pieve di Cento, da San Giovanni in Persiceto a Bologna, con la possibilità di approfondire la figura e il percorso del grande artista sul territorio.

Evento inaugurale della programmazione diffusa è il progetto espositivo Guercino e i suoi allievi. Dalle ‘teste di carattere’ ai ritratti allestita nella maestosa Sala Urbana delle Collezioni Comunali d’Arte dall’8 ottobre al 26 novembre 2023, con inaugurazione sabato 7 ottobre alle ore 11.00.

Promossa dai Musei Civici d’Arte Antica del Settore Musei Civici Bologna, grazie ai prestatori ASP Città di Bologna: La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili e UniCredit Art Collection di Palazzo Magnani, Bologna, la mostra a cura di Silvia Battistini è intesa ad approfondire alcuni aspetti della produzione del maestro e degli artisti che si formarono presso di lui e la sua bottega.

L’inaugurazione si svolge sabato 7 ottobre 2023 alle 11.00 presso la Cappella Farnese e la Sala Urbana di Palazzo d’Accursio.

Tavolo Guercino

Promotori*

Comune di Bologna

Città metropolitana di Bologna

Comune di Cento

Regione Emilia-Romagna

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Coordinamento

Settore Musei Civici Bologna

Componenti

Arcidiocesi di Bologna

ASP Città di Bologna: La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili

UniCredit Art Collection

Genus Bononiae. Musei nella Città

SMA – Sistema Museale di Ateneo Università di Bologna

Francesca Sinigaglia

Confcommercio Ascom Bologna

Federalberghi Bologna – Associazione Albergatori Città metropolitana Bologna

Boutique Hotel Il Guercino

Civica Pinacoteca “Il Guercino”

Centro Studi Internazionale Il Guercino

Comune di Pieve di Cento

Comune di San Giorgio di Piano

Comune di San Pietro in Casale

Comune di San Giovanni in Persiceto

Unione Reno Galliera

Con il supporto di

Bologna Welcome

Tavolo turistico territoriale della Pianura Bolognese

Territorio Turistico Bologna-Modena

Azienda di Promozione Turistica della Regione Emilia-Romagna