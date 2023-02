Tutto Vermeer in una grande mostra. 28 capolavori a partire dalla Ragazza con l’orecchino di perla

Mai era stato possibile vedere tanti dipinti di Johannes Vermeer in una sola mostra. Annunciata come una delle esposizioni evento in Europa nel 2023 – che ha già ricevuto 100mila prenotazioni – ‘Vermeer’ – dal 10 febbraio al 4 giugno al Rijksmuseum di Amsterdam – è già un caso per essere la più ampia mostra mai realizzata sul lavoro dell’artista olandese.

Johannes Vermeer (1632-1675) visse e lavorò a Delft. Il suo lavoro è conosciuto per le sue scene interne tranquille e per i suoi personaggi introversi, il suo uso senza precedenti di luce brillante e colorata e il suo convincente illusionismo. La sua opera conosciuta universalmente è La ragazza con turbante o La ragazza con l’orecchino di perla, resa universalmente nota da un romanzo di successo e da un film.

A differenza di Rembrandt, Vermeer ha lasciato un numero straordinariamente limitato di opere. I suoi dipinti conosciuti sono circa 35 e pichè sono generalmente considerati i tesori più preziosi di ogni collezione museale, i quadri di Vermeer vengono raramente prestati ad altri musei.

Quella di Amsterdam presenta un totale di 28 dipinti provenienti da paesi di tutto il mondo, tra cui Giappone e Stati Uniti. In molti casi, questa è la prima volta in cui sono esposti nei Paesi Bassi. Includono tre opere della Frick Collection di New York, così come la Ragazza che legge una lettera alla finestra aperta, recentemente restaurata, della Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda e Il bicchiere di vino dalla Gemäldegalerie di Berlino. Altri prestiti salienti riguardano la Ragazza con l’orecchino di perla del Mauritshuis a L’Aia, La merlettaia del Louvre di Parigi e Donna in equilibrio della National Gallery of Art di Washington DC.

Elenco dei dipinti in mostra

Una signora che scrive, 1664–67, National Gallery of Art, Washington

Una giovane donna seduta al virginale, c. 1670–72, The National Gallery, Londra

Una giovane donna in piedi davanti a un virginale, 1670–72, The National Gallery, Londra

Allegoria della fede cattolica, 1670–74, The Metropolitan Museum of Art, New York

Cristo in casa di Maria e Marta, 1654–55, National Galleries of Scotland, Edimburgo

Diana e le sue ninfe, 1655–56, Mauritshuis, L’Aia

Ragazza interrotta alla sua musica, c. 1659–61, Collezione Frick, New York

Ragazza che legge una lettera alla finestra aperta, 1657-58, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

Ragazza con flauto, 1664–67, National Gallery of Art, Washington

Ragazza con l’orecchino di perla, 1664–67, Mauritshuis, L’Aia

La ragazza con il cappello rosso, 1664-1667, National Gallery of Art, Washington

Padrona e cameriera, c. 1665–67, Collezione Frick, New York

Ufficiale e ragazza che ride, 1657-58, The Frick Collection, New York

Saint Praxedis, 1655, Kufu Company Inc., The National Museum of Western Art, Tokyo

Il geografo, 1669, Städel Museum, Francoforte sul Meno

Il bicchiere di vino, c. 1659-61, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

La merlettaia, 1666-1668, Museo del Louvre, Parigi

La lettera d’amore, 1669-70, Rijksmuseum, Amsterdam

La lattaia, 1658-59, Rijksmuseum, Amsterdam

La mezzana, 1656, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

Veduta di Delft, 1660-61, Mauritshuis, L’Aia

Veduta di case a Delft, nota come “La stradina”, 1658-59, Rijksmuseum, Amsterdam

Donna che tiene una bilancia, ca. 1662-1664, Galleria Nazionale d’Arte, Washington

Donna in blu che legge una lettera, 1662-64, Rijksmuseum, Amsterdam

Donna con collana di perle, c. 1662-64, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Donna che scrive una lettera, con la sua cameriera, 1670–72, National Gallery of Ireland, Dublino

Giovane donna seduta al virginale, c. 1670‐72, The Leiden Collection, New York

Giovane donna con liuto, 1662-1664, The Metropolitan Museum of Art, New York