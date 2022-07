Ulisse in Sicilia. I luoghi del mito. Una nave arcaica e 85 reperti raccontano in mostra l’eroe di Itaca

“Numerose e assai interessanti le parti di nave arrivate a noi dopo un lungo e laborioso processo di recupero fisico e chimico, iniziato nel 2003 e concluso nel 2008, Le parti lignee raggiungono una lunghezza massima di 17 metri. prosegue l’assessore Samonà – Tra i vari pezzi che componevano la nave spiccano la ruota di poppa, il paramezzale e i madieri. Le operazioni di sollevamento e di trasporto si sono rivelate molto complesse per la fragilità del legno (rimasto in acqua salmastra per oltre 2500 anni) e poi per il delicato trattamento di desalinizzazione eseguito in Inghilterra al Mary Rose archaeological service di Portsmounth. “Una mostra importante che ha richiesto un lungo lavoro scientifico e di preparazione logistica nella quale esponiamo 85 rarissimi e assai interessanti reperti archeologici due dei quali provengono da Atene, grazie a un accordo di collaborazione sottoscritto con il governo ellenico. – conclude Samonà – La nave di Gela viene presentata in un allestimento diverso rispetto alla mostra di Forlì del 2020 perchè stavolta si presenta al pubblico con la parte dello scavo completo di tutti i pezzi recuperati. Una mostra che si accompagna al lavoro costante del governo regionale e in particolare, dell’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana per valorizzare i siti della cultura presenti in Sicilia. La mostra sarà inaugurata venerdì 22 luglio e rimarrà aperta fino al 10 di ottobre.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis