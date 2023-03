Un amuleto fallico romano all’asta in queste ore on line. A cosa serviva. Offerte ferme a 130 euro

Un amuleto fallico romano, proveniente da una collezione austriaca, va all’asta in queste ore su Catawiki . L’elemento bronzeo, dotato di un’asola metallica per appendere il talismano, era, per certi aspetti, un elemento identitario dei romani, che si richiamavano spesso al potere e alla forza di Priapo , non solo per garantire fecondità e prosperità ma per allontanare il malocchio. Pendenti come questo furono proprio utilizzati in chiave di portafortuna per eliminare il fascinum , cioè lo sguardo invidioso e negativo degli altri, fonte di disgrazia. Mentre scriviamo, le offerte relative all’oggetto sono ferme a 130 euro. Per vedere le altre foto e leggere la scheda dell’asta potete CLICCARE QUI

