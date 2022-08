Un anello-chiave romano con sfinge alata su pietra rossa in vendita all’asta on line. Fermo a 66 euro

Un anello romano con una pietra rossa incisa – il motivo iconografico è la sfinge alata, animale mitologico che tanta parte ebbe nella precedente cultura etrusca – è in vendita , in queste ore, on line, sul sito internazionale Catawiki . Lo splendido anello d’epoca imperiale presenta un’ulteriore curiosità. Oltre a servire come sigillo era anche una chiave. La parte posteriore del cerchio presenta infatti un dado cavo che era certamente utilizzato per aprire una serratura. Il gioiello non ha prezzo di riserva – e cioè, nel corso dell’asta on line, non è stato stabilito un valore minimo a cui giungere con le offerte perchè sia aggiudicato- Il “grifone rosso” sarà pertanto semplicemente acquisito dal miglior offerente. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 66 euro, a poche ore dalla chiusura dell’asta. Per vedere tutte le foto di questo anello, conoscere la datazione, le dimensioni e la provenienza è possibile CLICCARE QUI

