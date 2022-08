Un anello romano con sigillo del leone all’asta on line. Le offerte – per ora – inferiori ai 100 euro

Un anello romano, d’epoca imperiale, proveniente da una collezione privata, va all’asta, in queste ore, on line, sul sito internazionale di Catawiki . Il gioiello si presenta come un anello-sigillo. Sul castone è rappresentato un leone. Il pezzo viene venduto al miglior offerente, senza un prezzo minimo di riserva. Nel momento in cui scriviamo, l’anello ha ricevuto offerte per un ammontare inferiore ai 100 euro. Per vedere l’anello in altre fotografie, conoscerne dimensioni e provenienza, potete CLICCARE QUI

