Un biglietto o un cartello? Affascinante scrittura decorativa con “matite gemelle”. Il video

Esercitarsi in calligrafia con doppia punta è divertente e per nulla oneroso. Gli stessi effetti possono essere raggiunti sia con matita bianca che con pennarelli grossi, nel caso in cui si debba occupare una superficie maggiore. Nella ondulazione della “matita binaria”, assemblata con un elastico, viene evidenziata anche la modalità di disegno delle bandiere al vento.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,