Un Caravaggio ritenuto una copia viene promosso a originale dall’intelligenza artificiale. Una replica d’autore? Come ha lavorato la “macchina” per giungere a questo risultato?

L’intelligenza artificiale rilegge il passato e cambia le attribuzioni

C’è un paradosso sottile, quasi una beffa della storia dell’arte, dietro la vicenda del Giocatore di liuto riemerso dalle pieghe di un catalogo d’asta. Per decenni, la tela era stata presentata come opera di bottega, un’eco lontana del pennello di Caravaggio, attribuita genericamente al “cerchio” del maestro. Oggi, grazie all’occhio elettronico dell’intelligenza artificiale, il quadro sembra rivendicare la sua autentica paternità: quella del genio lombardo che rivoluzionò la pittura europea tra fine Cinquecento e inizio Seicento.

Clovis Whitfield, specialista di dipinti antichi italiani, acquistò questa versione del

Suonatore di liuto all’asta nel 2001. Fu allora presentata come appartenente alla “cerchia del Caravaggio”.

Collezione privata



Una storia di vendite e rivalutazioni

Dal ducato di Beaufort alle aste londinesi

L’opera, già nelle collezioni del duca di Beaufort e custodita per lungo tempo nella residenza di Badminton House, venne battuta da Sotheby’s nel 1969 come copia, al prezzo irrisorio di circa 860 euro attualizzati. Un destino comune a tanti quadri finiti sul banco degli imputati delle attribuzioni incerte.

Trent’anni più tardi, nel 2001, la stessa tela tornò sul mercato, stavolta con una valutazione più alta, grazie alla crescente aura del suo presunto modello. Clovis Whitfield, specialista di pittura italiana antica, la acquistò per oltre 80.000 euro, pur accettando la definizione di “replica”. Una cifra comunque modesta se paragonata al valore che, oggi, potrebbe raggiungere alla luce della nuova attribuzione: centinaia di milioni di euro, come dimostra il caso dell’Ecce Homo apparso a Madrid nel 2021.

La rivoluzione dei pixel

Come l’intelligenza artificiale analizza la pittura

La svolta è arrivata da un progetto congiunto di Art Recognition, società svizzera specializzata in analisi automatizzate, e dell’Università di Liverpool. Attraverso algoritmi di machine learning addestrati su migliaia di campioni pittorici di Caravaggio e della sua cerchia, il sistema ha esaminato ogni pennellata del Giocatore di liuto.

La macchina non guarda il quadro come farebbe l’occhio umano. Non cerca il “genio” né la “poesia della luce”. Si concentra invece su dati minimi: l’inclinazione delle setole nel tratto, la densità della materia pittorica, le micro-variazioni cromatiche invisibili all’occhio, le frequenze di ripetizione di un certo gesto pittorico. Sono pattern, cioè strutture ricorrenti, che tradiscono l’identità di un artista con un margine di errore ridotto.

Il responso è stato sorprendente: 87,5% di probabilità che si tratti di un autografo di Caravaggio.

“La massima concentrazione, nell’ambito delle tele di Caravaggio – dice il critico Maurizio Bernardelli Curuz – deve essere riservata, a fini della ricerca integrale di autenticità, alla preparazione della tela. Essa è particolarissima, piena di figure, di incisioni, di tratti unici e di scritte in un sorta di corsivo che hanno la funzione di creare movimento sotteso al film pittorico. Quindi, oltre alla pennellata, alla tavolozza, ai particolari chimici dei colori, vanno studiate soprattutto le radiografie”.

L’occhio elettronico contro l’occhio umano

Una nuova sfida agli attribuzionisti

La vicenda apre un fronte delicato nel mondo della storia dell’arte. Nel 1990, Keith Christiansen, all’epoca curatore al Metropolitan Museum di New York, aveva escluso la mano del maestro lombardo, relegando la tela a copia di bottega. Oggi, l’algoritmo smentisce questa autorevole opinione.

L’IA, però, non è un giudice infallibile. Può calcolare, ma non interpretare. Non conosce il contesto storico, non valuta lo stato di conservazione, non pesa le influenze stilistiche di una bottega. Eppure, la sua capacità di “leggere sotto la superficie” offre agli studiosi uno strumento in più, un compagno di viaggio destinato a mutare le metodologie della critica.

Caravaggio moltiplicato

Le versioni del “Giocatore di liuto” e la nuova gerarchia

Tre sono le versioni note del Giocatore di liuto. Una si conserva all’Ermitage di San Pietroburgo, da tempo riconosciuta come autografa. L’altra apparteneva alla collezione del mercante Daniel Wildenstein, dove il protagonista potrebbe addirittura essere una giovane donna. Infine, la terza: quella oggi “riabilitata” dall’IA.

Curiosamente, lo stesso algoritmo ha espresso dubbi proprio sulla versione Wildenstein, giudicata “piena di difetti” e forse non uscita dalla mano del maestro. Una mossa che rimescola le carte, gettando nuova incertezza sulla filiera delle repliche e delle varianti.

Un futuro in bilico

Tra scienza dei dati e umanesimo della visione

L’attribuzione di un dipinto non è mai un verdetto definitivo. È una partita complessa in cui entrano in gioco storia, archivistica, restauri, collezionismo e, ora, anche algoritmi. Caravaggio stesso, maestro delle ambiguità, avrebbe forse sorriso all’idea che una macchina potesse distinguere la sua pennellata da quella di un imitatore.

Ma il punto centrale resta: l’IA non sostituisce l’occhio critico, lo affianca. E nel caso del Giocatore di liuto, quel connubio di tecnologia e sapere umano ha aperto uno scenario imprevisto: un possibile nuovo Caravaggio, sottratto all’ombra della copia e restituito al fulgore del genio che dipinse la luce come nessuno prima di lui.