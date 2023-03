Un computer e un braccio meccanico trovano e compongono i pezzi degli affreschi frantumati di Pompei

I partner coinvolti sugli aspetti legati alla realizzazione del braccio meccanico come l’Università di Bonn, stanno sperimentando attraverso un braccio robotico allestito in laboratorio, le operazioni di prelievo, posizionamento e spinta che questo dovrà avere per spostare i pezzi degli affreschi nella loro posizione finale per l’assemblaggio. Gli altri partner coinvolti, come la Ben-Gurion University of the Negev di Israele, l’ IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, l’Associacao do Instituto Superior Tecnico Para a Investigacao e Desenvolvimento del Portogallo stanno invece progressivamente studiando la risoluzione e la ricostruzione di enigmi, la pianificazione del movimento per la manipolazione robotica e l’integrazione del sistema che verranno discussi nei prossimi incontri live tra i vari partner.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis