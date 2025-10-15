Un cuore d’oro regale da Enrico VIII a Caterina. Il gioiello del ‘500, trovato in un campo, vale più di 4milioni di euro. Colletta del museo per acquistarlo. Colpo grosso per chi l’ha scoperto

Il British Museum ha lanciato una raccolta fondi per evitare che uno dei più straordinari oggetti mai rinvenuti sul suolo inglese finisca in mani private. Si tratta di un pendente d’oro e smalto, a forma di cuore, creato per celebrare il matrimonio di Enrico VIII Tudor con Caterina d’Aragona, prima delle sue sei mogli. Il gioiello, scoperto nel 2019 da un appassionato di metal detecting, è stato valutato 3,5 milioni di sterline. L’oggetto prezioso è stato scoperto in un’area rurale il cui luogo preciso non è stato reso pubblico per protezione del sito. Nei dintorni non risultano residenze regali. Si ipotizza pertanto che il pendente possa essere stato perso o nascosto durante il trasporto o un viaggio, piuttosto che smarrito all’interno di un palazzo.

L’obiettivo della campagna — da raggiungere entro aprile 2026 – è di acquistarlo per le collezioni pubbliche del museo. In base al Treasure Act (1996), quando un reperto di valore storico viene scoperto in Inghilterra o Galles, deve essere dichiarato alle autorità. Se un museo desidera acquisirlo, ne paga il valore stabilito da una commissione indipendente, e l’importo viene equamente diviso tra il cercatore e il proprietario del terreno su cui l’oggetto è stato rinvenuto. Il rapporto tra Stato e cittadino è qui di stampo liberale. Lo Stato non deve schiacciare il cittadino, come avviene invece in tante democrazie europee e, in particolar modo, in Italia.





Un gioiello regale

Oro, smalto e simboli di potere e devozione

Il ciondolo, in oro 24 carati, è un capolavoro della gioielleria rinascimentale inglese. Da un lato, reca intrecciati la rosa Tudor — emblema della dinastia — e il melograno di Caterina d’Aragona, simbolo della fertilità e del lignaggio spagnolo della regina. Dall’altro, le iniziali intrecciate “H” e “K”, unite da un nastro dorato, affermano il vincolo coniugale fra Henry e Katherine.

In basso, l’iscrizione smaltata “+ TOVS + IORS”, abbreviazione del francese “toujours”, proclama la fedeltà eterna.

La catena, lunga 43 centimetri, è composta da 75 maglie e termina con una mano guantata che stringe il pendente. Il guanto, ornato da un polsino di smalto bianco punteggiato di nero, ricorda l’ermellino reale e allude alla mano di Dio che unisce gli sposi. È un’opera simbolica, raffinata e densa di significati religiosi e politici, come tutto ciò che ruotava intorno alla corte dei Tudor.

Il contesto storico

Amore, fede e diplomazia nella prima corte di Enrico VIII

Il pendente fu realizzato tra il 1509, anno del matrimonio di Enrico e Caterina, e il 1530, quando la regina era ormai caduta in disgrazia. In quei vent’anni, la giovane corte inglese viveva un sogno rinascimentale: tornei, feste, musica, una raffinata cultura cavalleresca che rifletteva la potenza crescente della dinastia Tudor.

Enrico VIII (1491–1547), figlio di Enrico VII, fu il monarca che portò l’Inghilterra a rompere con Roma per sposare Anna Bolena e fondare la Chiesa anglicana. Ma agli inizi del suo regno era ancora un sovrano idealista, un principe umanista cresciuto nel mito della cavalleria e dell’amore cortese.

Caterina d’Aragona (1485–1536), figlia dei sovrani cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, era una principessa di alto lignaggio e grande cultura, allevata alla corte spagnola di Toledo. Il suo matrimonio con Enrico, celebrato nel 1509, suggellava un’alleanza dinastica fra Inghilterra e Spagna. Il melograno — suo emblema — evocava la Reconquista e la presa di Granada, simbolo della fede e della vittoria cristiana.

Una storia di promesse infrante

La piccola Maria Tudor e il sogno di un’Europa unita

Gli studiosi del British Museum ritengono che il pendente possa essere stato realizzato non solo come pegno d’amore fra i sovrani, ma anche in occasione di un avvenimento politico cruciale: il fidanzamento nel 1518 della principessa Maria Tudor, figlia di Enrico e Caterina, con Francesco, Delfino di Francia, appena nato.

L’unione doveva sigillare il Trattato di Londra, un patto di pace e cooperazione fra le grandi potenze europee — Inghilterra, Francia, Spagna e Sacro Romano Impero — concepito per porre fine ai conflitti continui che devastavano il continente.

Il fidanzamento, celebrato con fasto e cerimonie, incarnava l’idea di un’Europa cristiana e armoniosa, tenuta insieme da legami dinastici e da un ideale cavalleresco di concordia. Ma nel 1521, quando l’Inghilterra si alleò con l’imperatore Carlo V d’Asburgo, il progetto si dissolse. Maria — allora di sei anni — fu promessa in sposa a un altro cugino asburgico, in un’ulteriore alleanza destinata anch’essa a fallire.

Gettato o perso?

Il cuore Tudor come specchio della memoria europea

E’ difficile capire come il gioiello sia finito in un campo. E’ probabile che Caterina l’abbia perso durante una gita a cavallo e che l’oggetto sia finito all’interno di una buca del prato, divenendo, di fatto, invisibile. Un’altra ipotesi è che la donna l’abbia gettato rabbiosamente, per disfarsi di quel pegno d’amore, quando il matrimonio con Enrico VIII iniziò ad entrare in crisi. Infini si può ipotizzare che l’oggetto sia stato rubato e nascosto in attesa di un momento più tranquillo – che non giunse mai – per poterlo recuperare.

Il pendente non è solo un ornamento d’amore: è un documento politico e culturale. Riassume i sogni e le tensioni di un’epoca in cui l’arte orafa diventava linguaggio di potere. Il rosso e il bianco — i colori dei Tudor — si intrecciano con il simbolismo spagnolo del melograno, fondendo due mondi e due religioni in una fragile armonia.

Nel suo piccolo cuore d’oro, l’oggetto racchiude il destino di una regina devota, di un re ambizioso e di una figlia che sarebbe divenuta Maria I d’Inghilterra, detta Bloody Mary, protagonista di una delle pagine più tormentate della storia religiosa inglese.

Oggi, il British Museum invita il pubblico a sostenere l’acquisto di questo straordinario reperto, testimone di amori, promesse e tragedie dinastiche che segnarono l’inizio della modernità europea.

👉 Per contribuire al Tudor Heart Acquisition Appeal clicca qui

Fonte: British Museum