Un foglio filatelico celebra Raffaello nell’anniversario della morte. Corsa alle Poste italiane. Anche on line

Il 20 luglio 2020 è uscito un foglio filatelico che andrà a ruba. Contiene francobolli che celebrano il grande pittore urbinate, morto 500 anni fa. I francobolli sono relativi al valore della tariffa B zona 2 50g, pari a 3,90€. Le opere sono illustrate, nel bollettino che accompagna l’emissione, da esponenti delle istituzioni che conservano i dipinti pubblicati: il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, il presidente dell’Accademia dei Lincei Giorgio Parisi (l’Accademia ha sede nella Villa Farnesina), il presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino Luigi Bravi e la storica dell’arte di Brera. Cristina Quattrini. Il foglietto e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. (Poco più sotto, pubblichiamo il link per il collegamento diretto alla pagina del servizio filatelico delle Poste, che vende on line questo prodotto). Filatelia insieme all’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno realizzato, in produzione numericamente limitata, anche due cofanetti di pregio, uno con rifiniture in oro, disponibile solo in 200 esemplari, e uno con rifiniture in argento per 2.200 esemplari.



filatelia.poste.it/retail

Le caratteristiche tecniche

Stampa: il foglietto è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti: a cura del Centro Filatelico della direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le vignette dei francobolli dedicati a Raffaello

Le vignette dei quattro francobolli, racchiusi in un foglietto, riproducono rispettivamente un’opera di Raffaello Sanzio e precisamente, partendo dall’alto, da sinistra a destra:

Autoritratto – Gallerie degli Uffizi a Firenze

Trionfo di Galatea – Villa Farnesina a Roma

Madonna col Bambino – Casa natale di Raffaello a Urbino

Sposalizio della Vergine – Pinacoteca di Brera a Milano

Completano i francobolli le legende:

“RAFFAELLO SANZIO” e “1483-1520”;

“AUTORITRATTO” e “GALLERIE DEGLI UFFIZI-FIRENZE”;

“TRIONFO DI GALATEA” e “VILLA FARNESINA-ROMA”;

“MADONNA COL BAMBINO” e “CASA NATALE DI RAFFAELLO-URBINO”;

“SPOSALIZIO DELLA VERGINE” e “PINACOTECA DI BRERA-MILANO”;

la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B ZONA 2 50 g”.

Il foglietto riproduce un particolare dell’opera di Raffaello, Trionfo di Galatea, e al centro sono fustellati i quattro francobolli disposti su due file.

Completano il foglietto le legende;

“RAFFAELLO SANZIO”

“1483–1520”

“PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO”

Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma Quirinale e l’ufficio posale di Urbino, ma i fogli saranno distribuiti in tutta Italia.