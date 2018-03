Paul Koudonaris – Un fotografo tra gli scheletri tempestati di pietre preziose. Il video

Gli scheletri furono trovati nel 1578 a Roma quando vennero aperte alcune catacombe contenti le salme della prima comunità cristiana. Alcune di queste spoglie varcarono le Alpi per prendere il posto delle reliquie distrutte durante la riforma protestante e in seguito furono abbellite con un grande assortimento di gioielli e tessuti preziosi. Questo trattamento sontuoso ha reso le salme oggetto di grande venerazione e ha attirato l’attenzione di Paul Koudonaris, celebre fotografo di Los Angeles, che ha dedicato loro un libro intitolato “Heavenly Bodies” (“Corpi celesti”) – pubblicato da Thames & Hudson.

Koudonaris, ottenuto il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte con specialistica in arte Barocca alla Ucla, dal 2006 comincia a studiare gli usi delle reliquie all’interno dei rituali religiosi e come elementi ornamentali all’interno dei luoghi sacri. Nel 2011 pubblica “The Empire of Death”, una rassegna storico artistica riguardante 70 siti da lui visitati – sparsi in 4 continenti – in cui sono presenti costruzioni religiose nelle quali sono incastonate ossa umane. La sua ricerca continua in “Heavenly Bodies”, ultimo libro pubblicato nel 2013, che lo ha reso noto in tutto il mondo come massimo esperto nell’ambito dall’arte macabra. (a.pier.)

NEL VIDEO, UNO DEI VIAGGI COMPIUTI DAL FOTOGRAFO NEI LUOGHI IN CUI RESTI UMANI VENGONO SISTEMATI IN MODO DECORATIVO CON FINALITA’ CULTUALI DI ESORCIZZAZIONE DELLA MORTE

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

