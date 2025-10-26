Un incanto. Colori e occhi dei personaggi riemergono da un’urna etrusca di Perugia. Era coloratissima. Perchè quelle scene di battaglia? E chi erano i Volumni?

Dietro le porte dell’Ipogeo dei Volumni, scavato nel cuore di Perugia, lungo la strada che conduce alla moderna via dei Filosofi, il tempo è sospeso. L’ipogeo, scavato nella roccia tufacea, rappresenta uno dei monumenti più importanti dell’arte funeraria etrusca e conserva tombe a camera che appartenevano alla gens dei Volumni, una famiglia tra le più influenti della città etrusca di Perusia. La necropoli del Palazzone, con le sue urne e tombe, costituisce un archivio straordinario della vita e delle credenze etrusche tra il IV e il II secolo a.C., un luogo dove la memoria dei defunti si unisce alla maestria artistica più raffinata.

I Volumni erano membri di una ricca élite, con ruoli politici, religiosi e militari. La loro fama e la loro fortuna consentivano loro di commissionare urne e tombe elaborate, decorate con figure e scene che celebravano il coraggio, la virtù e la continuità familiare. Molte urne recano scene di battaglia, una scelta non casuale: l’arte funeraria etrusca associava il valore militare all’onore e alla memoria del defunto. La rappresentazione del combattimento diventava metafora della lotta della vita, ma anche simbolo di protezione nell’aldilà, dove l’eroismo del defunto doveva continuare a risplendere. Cavalieri, arcieri e guerrieri sono raffigurati in pose dinamiche, spesso in gruppi serrati su più registri, con animali e armature che ne accentuano la potenza narrativa.

Tra le ultime scoperte, l’urna di 𝑉(𝑒)𝑙 · 𝑇𝑖(𝑡𝑒) · 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑢 · 𝐻𝑎𝑚φ𝑛𝑎𝑙 emerge per la sua intensità drammatica. La scena centrale raffigura un cavaliere — che alcuni studiosi ipotizzano possa essere Alessandro Magno — trafiggere un guerriero persiano che cade da cavallo, mentre gli altri soldati occupano due registri distinti, dando profondità e ritmo alla composizione. Sul basamento corre una decorazione raffinata di bucrani e ghirlande su fondo nero, che incornicia il dramma con eleganza e precisione stilistica.

I restauratori, in queste ore, hanno riportato alla luce colori originali vivissimi — rosso, arancio, verde, nero — restituendo agli occhi contemporanei la forza espressiva degli artisti etruschi. Ma il dettaglio che ha emozionato di più è lo sguardo del guerriero morente, semicoperto dallo scudo, catturato nell’ultimo gesto di difesa.

Come racconta Emanuele Perugini (Coo.Be.C.), “i suoi occhi si sono riaperti, restituendoci un frammento di umanità che il tempo sembrava aver cancellato”. È uno sguardo che attraversa i secoli, un incontro diretto con la fragilità e il coraggio di chi viveva tra guerre e gloria.

Un altro aspetto affascinante riguarda i coperchi delle urne: molti non appartengono originariamente alle urne sottostanti. Nel corso dei secoli, per ragioni di trasloco, collezionismo e confusione, i coperchi sono stati sostituiti con altri, spesso femminili e con la patera in mano, simbolo rituale di offerta e continuità della memoria. Queste figure femminili non rappresentano il defunto, ma la sfera del sacro e della cura domestica e funeraria: la loro presenza sulla cima dell’urna serve a proteggere il defunto e a garantire l’offerta rituale nell’aldilà. Il recente restauro ha permesso di ricongiungere molte urne ai loro coperchi originali, restituendo autenticità e dignità alle opere.

L’arte etrusca, come testimonia l’Ipogeo dei Volumni, fonde magistralmente narrazione, simbolismo e colore. Le scene di battaglia non celebrano solo la guerra, ma l’ordine sociale, la virtù eroica e la protezione dell’anima del defunto. Le figure femminili con patera sottolineano la continuità della vita e dei rituali domestici. I Volumni, come molte famiglie etrusche, utilizzavano l’arte funeraria come strumento di memoria perpetua, combinando orgoglio familiare, cultura militare e raffinata estetica.

Grazie al lavoro dei restauratori, l’Ipogeo dei Volumni continua a parlare al presente, restituendo emozioni, colori, sguardi e storie di uomini e donne vissuti più di duemila anni fa. Come sottolinea uno dei restauratori, “ogni gesto, ogni sfumatura ritrovata è come se il passato tornasse a parlare con la sua voce originale”. Qui, tra coperchi e urne, tra battaglie epiche e gesti di umana fragilità, il tempo sembra piegarsi, permettendoci di guardare negli occhi chi ci ha preceduto, di leggere le loro storie e di riconoscere la loro memoria ancora viva.