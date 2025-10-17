Un insediamento romano dimenticato emerge dalle colline. Era una cittadina di produzioni vinicole. Straordinari reperti di cultura materiale

Tra torchi e cisterne, la memoria del vino tardo-romano

Nella Turchia sudorientale, tra le montagne che circondano il villaggio di Oymaklı, nel distretto di Gerger, provincia di Adıyaman, gli archeologi hanno portato alla luce un insediamento romano finora sconosciuto, risalente al IV secolo d.C.. La scoperta apre nuovi studi sul mondo rurale e produttivo della regione e apre a suggestive ipotesi: un possibile collegamento con la leggendaria Arsameia sull’Eufrate.

L’insediamento si estende su circa 150 dönüm (37 acri) e conserva tracce tangibili di un’attività agricola e industriale sorprendentemente avanzata. Durante gli scavi, condotti sotto la supervisione della Direzione del Museo di Adıyaman, sono state rinvenute fondamenta architettoniche, torchi per l’uva, cisterne e macine, elementi che suggeriscono la presenza di una comunità rurale produttiva, operativa circa 1.600 anni fa, nel pieno del tardo periodo romano.

Un centro di produzione vinicola su larga scala

Torchi, vasche e macine raccontano l’economia rurale di Commagene

Gli archeologi hanno identificato numerosi impianti per la pressatura dell’uva, vasche di fermentazione, cisterne per l’acqua e macine in pietra. Secondo Mehmet Alkan, direttore del Museo di Adıyaman, la disposizione delle strutture e la molteplicità degli impianti indicano una produzione vinicola intensiva, probabilmente destinata sia al consumo locale sia a un mercato più ampio.

“Abbiamo trovato diverse vasche per la pigiatura dell’uva, cisterne e macine. La presenza di molteplici impianti per la vinificazione suggerisce una produzione su scala industriale” – ha dichiarato Alkan, sottolineando la straordinaria conservazione delle fondamenta in pietra, nonostante l’uso di materiali irregolari per le mura.

Il Museo di Adıyaman ha già avviato le procedure per registrare l’area come sito archeologico protetto, richiedendo l’intervento del Consiglio regionale di Şanlıurfa per la tutela del patrimonio culturale.

Tra montagne e memoria storica

Gerger e le tracce di Arsameia sull’Eufrate

La scoperta, sebbene chiaramente romana, si inserisce in un contesto più ampio e affascinante. Il castello di Gerger, arroccato sull’Eufrate, è stato a lungo identificato con l’antica Arsameia fondata da Arsames di Commagene in epoca ellenistica. Le fonti classiche, come l’Oxford Classical Dictionary, menzionano Arsameia sull’Eufrate come controparte della Arsameia sul Ninfeo, nei pressi di Kahta, nota per le iscrizioni monumentali del re Antioco I Teo.

Nonostante al momento manchino prove epigrafiche o numismatiche a collegare direttamente Oymaklı con Arsameia, la vicinanza geografica e la presenza di infrastrutture agricole complesse lasciano aperta l’ipotesi di un legame: un quartiere rurale, un sobborgo o un distretto agricolo della città perduta. Gli archeologi ribadiscono che si tratta di interpretazioni ancora ipotetiche, che richiedono ulteriori indagini stratigrafiche e analisi dettagliate.

La storia romana di Commagene e Gerger

Tra conquiste, commerci e strutture rurali organizzate

La regione di Commagene, strategicamente collocata tra l’altopiano anatolico e la Mesopotamia settentrionale, fu per secoli un crocevia di culture ellenistiche, persiane e romane. Dopo l’epoca dei re di Commagene, il territorio fu progressivamente assorbito dall’Impero Romano nel 1° secolo a.C., pur mantenendo una forte identità culturale e amministrativa.

Gerger ebbe un ruolo di primo piano durante il periodo romano e tardo-romano, sia dal punto di vista militare sia economico. Le città lungo l’Eufrate controllavano le rotte commerciali tra Mesopotamia, Siria e Anatolia, mentre i centri rurali fornivano grano, vino, olio e altri prodotti agricoli. La presenza di torchi, cisterne e macine a Oymaklı testimonia una rete di produzione specializzata, parte integrante della vita urbana e militare della regione.

Durante il tardo periodo romano, le comunità di Commagene si adattarono a nuove esigenze amministrative e difensive, fortificando antiche fortezze e sviluppando infrastrutture agricole capaci di sostenere la vita urbana e militare. Il vino, in particolare, aveva una funzione rituale e simbolica oltre che economica, diventando un vero indicatore della stratificazione sociale e culturale della regione.

Un paesaggio produttivo dimenticato

Torchi e cisterne raccontano la vita rurale tardo-romana

Se confermata, la scoperta di Oymaklı potrebbe ampliare significativamente la conoscenza della geografia urbana e rurale di Arsameia sull’Eufrate. Finora, la ricerca si era concentrata principalmente sull’Arsameia di Kahta, lasciando l’altra città di Gerger scarsamente documentata, nonostante la sua presenza nelle fonti storiche e nella tradizione orale.

La vinificazione su larga scala era comune nel Vicino Oriente tardo-romano, con una funzione economica, rituale e simbolica. La fusione di tradizioni ellenistiche e orientali a Commagene rende il vino un indicatore significativo dell’organizzazione territoriale. I torchi e le cisterne rinvenuti a Oymaklı potrebbero dunque testimoniare la struttura agraria di un centro urbano o militare, legato o meno ad Arsameia, ma certamente inserito in un contesto romano altamente organizzato.

In attesa di conferme archeologiche

Indagini future chiariranno ruolo e cronologia del sito

Il team del Museo Adıyaman prevede ulteriori indagini, comprese mappature architettoniche, analisi petrografiche e test sui residui vinicoli. Solo attraverso questi studi sarà possibile determinare se Oymaklı rappresenti una componente rurale di Arsameia o un insediamento autonomo nella geografia romana di Commagene.

Per ora, ciò che emerge è un affascinante spaccato della vita rurale tardo-romana, dove l’ombra di Arsameia aleggia sulle colline, e ogni pietra, ogni torchio, racconta una storia millenaria di produzione, commercio e adattamento umano.