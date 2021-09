Un Maurizio Cattelan poetico nella gigantesca installazione della piscina di Milano

L’idea gli è venuta nuotando, in questa ampia piscina. Ha sollevato lo sguardo sopra di sé e ha notato i giochi dei riflessi, cangianti sul muro. Ha guardato le proprie braccia e gli sono parse avvolte da un morbida coperta di luce. Così l’artista Maurizio Cattelan, uno dei maggiori concettuali-pop del mondo – ha pensato ad una sorta di “affresco poetico”, distaccandosi dalla linea di provocazione intellettuale che caratterizza, in genere, altre sue opere-

L’installazione è alla piscina Cozzi, in viale Tunisia, a Milano. Si intitola “Be Water”.E’ stata firmata da Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, e occupa una superficie di 246 metri quadrati. I due artisti hanno voluto conferire all’immagine quel senso di luminosa copertura e di gioiosa protezione che danno le acque della piscina, colpite dal sole. L’installazione – che qui vediamo nell’immagine scattata da Milanosport – è attiva soltanto dal 7 al 10 settembre 2021.

