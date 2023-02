Un mitreo romano portato alla luce durante scavi archeologici nella Villa di Cabra

“A seguito dei recenti scavi nella Villa del Mitra che ha realizzato il Ayuntamiento de Cabra nel complesso archeologico, il prestigioso Catedratico dell’Università Carlos III di Madrid Jaime Alvar ha annunciato questa mattina che ci troviamo davanti al terzo mitreo visitabile scoperto in Spagna. – ha detto il Comune – Inoltre, ha dato valore al fatto che è uno dei pochi esempi al mondo in cui un mitreo appare legato nello spazio e nel contesto a una tauroctonia (scultura in busto rotondo del Dio Mitra che sacrifica il toro). Per decenni abbiamo cercato questo recinto sacro che ora abbiamo perfettamente localizzato nel complesso de la Villa del Mitra. Tra poche settimane saranno conclusi i lavori di valorizzazione per l’apertura al pubblico. Un giorno molto importante per la nostra storia, cultura e patrimonio. Grazie a tutti i ricercatori e altre persone che hanno lavorato da mesi per raggiungere questo grande risultato: Antonio Moreno, archeologo municipale e grande artifice, Jaime Alvar e José Carlos Lopez, docenti delle università Carlos III e Università di Malaga, Paco Casas, delegato del patrimonio e tantissime persone che con entusiasmo hanno lavorato perché fosse possibile”.

