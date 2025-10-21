Un nuovo studio lancia l’allarme: Egitto, la tomba di Tutankhamon rischia il crollo. I problemi si aggravano. Perchè è in pericolo, cos’è accaduto dal 1922, anno della sua scoperta? Rispondono gli esperti

La tomba di Tutankhamon, la KV62 della Valle dei Re, è oggi al centro di un allarme che scuote il mondo dell’archeologia e della conservazione. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista npj Heritage Science del gruppo Nature e firmato dal professor Sayed Hemeda dell’Università del Cairo, documenta con rigore scientifico il progressivo deterioramento strutturale della camera funeraria del giovane faraone. Le sue conclusioni sono inequivocabili: le fratture che attraversano le pareti e la volta, aggravate dalle infiltrazioni d’acqua e dall’azione di funghi e batteri, stanno minacciando la stabilità complessiva del sepolcro.

A più di un secolo dalla sua scoperta da parte di Howard Carter, il cuore sotterraneo dell’antico Egitto rivela dunque la sua vulnerabilità: un patrimonio millenario che il tempo, l’umidità e l’uomo stesso stanno spingendo verso un punto di non ritorno.

La sconcertante diagnosi degli esperti

Instabilità strutturale, umidità e patologie biologiche in azione

L’indagine di Hemeda, basata su rilevamenti tridimensionali e su analisi petrografiche, mostra una situazione di allarme crescente. Le crepe che attraversano le superfici interne non sono più solo lesioni superficiali, ma si spingono in profondità, compromettendo il legame tra gli strati di scisto che compongono le pareti. In più punti, l’acqua meteorica ha filtrato attraverso il soffitto e, scorrendo lungo le fenditure, ha lasciato efflorescenze saline e depositi minerali che disgregano la pittura murale.

Gli effetti di questa infiltrazione si amplificano per la presenza costante di umidità: all’interno della tomba, le misurazioni indicano livelli che superano il 70% durante i mesi più caldi, una condizione perfetta per la crescita di colonie fungine. Alcune di esse — osserva il team del Cairo — si stanno sviluppando proprio nei punti in cui le pitture rappresentano il faraone nel suo viaggio verso l’Aldilà, cancellando lentamente dettagli che hanno resistito per oltre tre millenni.

La natura stessa della decorazione pittorica amplifica la fragilità: i pigmenti minerali erano stati stesi su uno strato di gesso sottile, applicato direttamente sulla roccia. Questo sottile equilibrio, oggi esposto all’umidità e alla variazione termica, si sta progressivamente spezzando.

Geologia che tradisce la stabilità

Lo scisto di Esna e la dinamica dei wadi nella Valle dei Re

La Valle dei Re, a Luxor, si apre in un paesaggio apparentemente immobile, scolpito nel calcare e nello scisto: ma la sua geologia è tutt’altro che inerte. Il sottosuolo è dominato dallo scisto di Esna, una roccia sedimentaria ricca di argille che, a contatto con l’umidità, tende a espandersi e a contrarsi. È un comportamento insidioso per una struttura sotterranea, poiché genera microfratture che, con il tempo, si trasformano in fessure.

Lo studio pubblicato su npj Heritage Science ricostruisce anche la storia idrogeologica del sito, mostrando che la posizione di KV62 si trova proprio al centro di un antico corso torrentizio, ora asciutto, ma ancora attivo in caso di piogge intense. Le carte topografiche moderne hanno rivelato almeno sette letti di wadi che convergono nella zona centrale della valle. Ogni precipitazione eccezionale, anche breve, può innescare un flusso d’acqua e fango capace di penetrare fino agli strati più profondi.

Questo contesto geologico è il nemico invisibile della tomba: un ambiente che, pur sembrare immobile, lavora lentamente alla sua distruzione. La roccia si gonfia, si fessura, poi si ritira. Ogni ciclo stagionale infligge microtraumi che, sommati, creano una tensione interna sempre più difficile da contenere.

La dinamica degli ultimi decenni

1994 e oltre: acqua, limo e l’escalation del degrado

L’anno 1994 segna il punto di non ritorno. Le cronache dell’epoca raccontano di piogge torrenziali che, nel giro di poche ore, trasformarono la Valle dei Re in un canale di fango e detriti. L’acqua, carica di limo, penetrò nelle fessure della montagna e invase molte delle tombe più celebri. Quelle stesse acque, secondo Hemeda, raggiunsero anche la camera funeraria di Tutankhamon, depositando umidità e sostanze organiche che sarebbero poi diventate terreno fertile per muffe e batteri.

Da allora, il lento declino è stato inesorabile. L’umidità trattenuta dalla roccia ha indebolito le superfici interne e favorito la cristallizzazione dei sali minerali. Il respiro dei visitatori, la temperatura corporea e l’anidride carbonica hanno completato il danno: una miscela perfetta di fattori biologici e fisici che, nel giro di trent’anni, ha alterato profondamente il microclima della tomba.

Lo studio osserva inoltre che l’azione del turismo di massa, pur controllata negli ultimi anni, ha lasciato conseguenze difficili da invertire. Ogni presenza umana all’interno del sepolcro, anche per pochi minuti, produce un aumento repentino dell’umidità relativa e della temperatura. Queste oscillazioni, ripetute ogni giorno, hanno amplificato il processo di degrado della roccia.

Carico e sollecitazioni: la questione meccanica

Modellazioni 3D mostrano stress superiori alla soglia di sicurezza

Attraverso modelli tridimensionali sviluppati con il software PLAXIS, Hemeda ha calcolato che il soffitto della camera funeraria sopporta carichi verticali superiori a 1.660 kN/m², una pressione che eccede di oltre il 60% i limiti di sicurezza per rocce di composizione carbonatica. Questa tensione è aggravata dalle fratture longitudinali che attraversano la volta e dall’instabilità dei blocchi di roccia sovrastanti.

In sostanza, la camera di Tutankhamon si trova in una condizione di “compressione fragile”: la roccia regge per inerzia, ma è prossima al punto di collasso se le microfratture continueranno ad ampliarsi. Le simulazioni mostrano scenari possibili di cedimento parziale della volta, con la conseguente distruzione delle pitture parietali e dei rilievi.

Le montagne che circondano la valle — avverte il professor Mohamed Atia Hawash, anch’egli dell’Università del Cairo — sono attraversate da un reticolo di crepe che corre fino a Deir el-Bahari, dove sorge il tempio di Hatshepsut. Questo sistema di fratture, se riattivato da scosse sismiche o piogge straordinarie, potrebbe innescare distacchi di blocchi e crolli localizzati, con effetti devastanti sulle tombe inferiori.

Una tomba nata da un’emergenza

Il riadattamento frettoloso di un sepolcro secondario

Non va dimenticato che la tomba di Tutankhamon nacque da un’improvvisazione. La morte precoce del faraone, avvenuta intorno al 1323 a.C., colse la corte di sorpresa. Il sepolcro destinato al sovrano non era pronto, e si optò per un adattamento di un ambiente minore, scavato probabilmente per un funzionario reale.

Le quattro camere — ingresso, anticamera, camera funeraria e tesoro — furono decorate e riempite in tempi record. Questa fretta si riflette ancora oggi nella struttura: pareti più sottili, assenza di rinforzi e un soffitto scavato in roccia tenera. Le dimensioni ridotte, che hanno reso la tomba un miracolo di conservazione fino al XX secolo, ne sono ora il punto debole.

Anche le decorazioni, seppur splendide, mostrano segni di esecuzione rapida. Le analisi pigmentarie rivelano un uso disomogeneo dei leganti, con aree in cui la pittura si stacca più facilmente. Lo stesso gesso che fungeva da base è meno compatto rispetto a quello di altre tombe coeve. Tutto questo concorre a creare una struttura che, per quanto preziosa, è nata fragile.

Governance e amministrazione del rischio

Dove la scienza incontra la politica: il nodo della prevenzione

“Abbiamo gli strumenti per monitorare i rischi, ma manca una cultura della prevenzione”: con queste parole, il professor Hawash riassume una verità amara. La gestione del patrimonio egiziano, pur sostenuta da istituzioni internazionali, soffre di frammentazione e lentezze burocratiche. La Valle dei Re è Patrimonio dell’Umanità dal 1979, ma l’assenza di piani sistematici di manutenzione e di ispezioni periodiche lascia le tombe esposte ai capricci del clima e del tempo.

Emad Mahdi, dell’Unione degli Archeologi Egiziani, ha chiesto l’istituzione di un comitato tecnico permanente, formato da ingegneri, archeologi e restauratori, che si occupi della sicurezza geologica dei siti. L’obiettivo: mappare le aree più instabili e programmare consolidamenti mirati. Tuttavia, ad oggi, non esiste ancora un organismo ufficiale che coordini queste operazioni.

Il paradosso è che la tecnologia necessaria per prevenire il disastro esiste già: sensori di umidità, sistemi di monitoraggio acustico delle microfratture, telemetria satellitare. Ciò che manca è la volontà di applicarla con continuità.

Turismo e conservazione

Il visitatore come risorsa e pericolo

Fin dalla sua apertura al pubblico, la tomba di Tutankhamon è divenuta un pellegrinaggio per milioni di persone. Il flusso continuo di visitatori ha contribuito al deterioramento del microclima interno, ma ha anche fornito fondi essenziali alla conservazione. È un equilibrio instabile, in cui l’interesse turistico alimenta la distruzione che dovrebbe finanziare la tutela.

Il Getty Conservation Institute, nel corso del suo progetto decennale, ha introdotto sistemi di ventilazione e controllo ambientale, riuscendo a stabilizzare temporaneamente i parametri di umidità e temperatura. Ma, come dimostra lo studio di Hemeda, le radici del problema sono più profonde: la geologia stessa della tomba è il fattore primario di rischio, e nessun impianto di condizionamento può arginarlo completamente.

Alcuni studiosi propongono una soluzione radicale: chiudere KV62 al pubblico e offrire invece visite virtuali o esperienze immersive basate su scansioni tridimensionali. È una proposta che divide, ma che forse rappresenta l’unico modo per salvare ciò che resta.

Cronistoria essenziale

Dalla scoperta di Carter (1922) all’allarme del 2025

• 1922 — Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon.

• 1930–1980 — Prime operazioni di restauro, ma nessun consolidamento strutturale.

• 1994 — Alluvione straordinaria: acqua e limo penetrano nella roccia.

• 2009–2019 — Interventi di conservazione del Getty Conservation Institute.

• 2025 — Pubblicazione dello studio di Sayed Hemeda su npj Heritage Science, che segnala il “rischio di collasso strutturale” della camera funeraria KV62.

Fonte principale:

Sayed Hemeda et al., “Geo-environmental and structural assessment of Tutankhamun’s Tomb (KV62): risks and preservation strategies,” in npj Heritage Science (Nature Publishing Group), 2025.