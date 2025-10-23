Un nuovo studio. E’ fattibile o pericoloso cercare di spegnere il sole o di abbassarne la luce per ridurre il riscaldamento globale? Come? Quali sono i rischi di un sogno planetario? Rispondono gli scienziati

Ci sono sogni che affascinano perché promettono il dominio sulla natura. La geoingegneria solare, l’idea di immettere nella stratosfera sostanze riflettenti per attenuare la luminosità del Sole e frenare il riscaldamento globale, nasce proprio da questo impulso prometeico. Ma, come mostra una nuova ricerca condotta dalla Columbia Climate School e pubblicata su Scientific Reports (McNeill et al., 2025), il confine tra il genio e l’hybris è più sottile di quanto si pensi.

Un tempo relegata tra le utopie da romanzo fantascientifico, la prospettiva di iniettare aerosol stratosferici (SAI) per ridurre l’irraggiamento solare è oggi argomento di valutazione scientifica e politica. Centinaia di modelli climatici hanno cercato di prevedere come funzionerebbe: minuscole particelle sospese nella stratosfera dovrebbero riflettere parte della radiazione solare, imitando ciò che accade naturalmente dopo le grandi eruzioni vulcaniche. Quando il Monte Pinatubo eruttò nel 1991, ad esempio, la temperatura media terrestre scese di quasi un grado. Ma quella che apparve una prova di principio, avverte oggi la Columbia University, è anche una prova dei limiti: l’eruzione causò alterazioni nei monsoni indiani, piogge irregolari e impoverimento dell’ozono.

“Anche quando le simulazioni sono raffinate, restano idealizzate”, spiega V. Faye McNeill, chimica dell’atmosfera e scienziata degli aerosol. “Nel mondo reale, le particelle non sono perfette, non si distribuiscono uniformemente, e ogni deviazione apre una gamma d’incertezze più ampia di quanto si pensasse.”

La ricerca non si limita a un’analisi teorica. Gli studiosi hanno valutato i vincoli fisici, geopolitici ed economici della SAI, mostrando quanto l’applicazione concreta differirebbe dai modelli. Tutto dipende da dove, quando e quanto materiale viene rilasciato. L’altitudine, la stagione, la latitudine determinano effetti differenti: un intervento localizzato ai poli potrebbe modificare i monsoni tropicali; un rilascio vicino all’equatore, invece, potrebbe alterare la corrente a getto, con ricadute imprevedibili sui regimi termici globali.

Eppure, in questo sistema complesso, l’elemento umano è forse il più problematico. “Un progetto SAI richiederebbe un coordinamento centralizzato tra le nazioni”, osserva McNeill. “Ma il mondo reale non è un modello: la frammentazione geopolitica renderebbe quasi impossibile un’azione concertata.”

Gli esperimenti modellistici hanno quasi sempre considerato aerosol solfatici, analoghi a quelli vulcanici. Ma i rischi — piogge acide, riscaldamento stratosferico, distruzione dell’ozono — hanno spinto la ricerca verso alternative minerali: carbonato di calcio, alfa-allumina, rutilo, zirconia cubica, fino al diamante. Il diamante, otticamente perfetto, è però rarissimo; altre sostanze sono più accessibili ma pongono problemi di approvvigionamento e costi. Lo studio mostra che un uso massiccio di questi materiali altererebbe profondamente le catene industriali globali. Inoltre, le particelle necessarie, di dimensione submicronica, tendono ad aggregarsi, riducendo l’efficacia ottica e amplificando l’incertezza sugli effetti climatici reali.

“Molti di questi materiali non sono abbondanti”, sottolinea Miranda Hack, autrice principale dello studio. “E anche se lo fossero, la difficoltà di iniettarli in modo controllato ne limita drasticamente l’utilità.”

Si aggiunge poi il nodo dell’economia e della governance. Chi deciderebbe quanto oscurare il Sole? E secondo quali criteri? Un raffreddamento efficace per una nazione temperata potrebbe tradursi in carestie per un’altra. Per questo l’economista Gernot Wagner, coautore della ricerca, ammonisce: “La geoingegneria solare ruota tutta attorno al bilancio tra rischi e benefici. Ma nella realtà, non accadrà come il 99% degli studi descrive.”

Dietro l’apparente neutralità tecnologica della geoingegneria si nasconde un rischio etico e simbolico profondo: l’idea di poter agire sul termostato del pianeta come su un meccanismo industriale. È la forma più estrema dell’antropocene, dove l’uomo si sostituisce alla natura stessa, illudendosi di poterla calibrare.

Il gruppo della Columbia University — che comprende anche Daniel Steingart, co-direttore del Columbia Electrochemical Energy Center — invita dunque alla prudenza: non tanto per chiudere la porta alla ricerca, quanto per riconoscere la distanza abissale tra il modello e la realtà.

Come spesso accade, il progresso si accompagna a una vertigine: quella di credere di poter dominare il cielo. Ma attenuare la luce del Sole, ammoniscono gli scienziati, potrebbe non significare soltanto raffreddare il pianeta, bensì raffreddare la vita stessa, intesa come equilibrio, biodiversità, continuità dei ritmi naturali.

In fondo, ciò che la scienza oggi sonda non è solo la possibilità di oscurare un astro, ma il limite dell’ambizione umana di riscrivere le leggi della natura.

Fonti:

Columbia Climate School, How Hard Is It to Dim the Sun?, ottobre 2025

V. Faye McNeill, Miranda Hack, Gernot Wagner, Daniel Steingart, Scientific Reports (Nature Publishing Group), 2025