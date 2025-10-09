Un nuovo studio. Quando il mare cominciò a salire? Palizzate antiche, a Grado, rivelano che l’Adriatico cresceva di livello già ai tempi dei romani. Oggi? E’ più alto di circa un metro e venti

Grado, scoperta una “memoria di legno” che rivela l’innalzamento delle acque tra l’età romana e il Medioevo

Un racconto inciso negli anelli degli alberi, inciso dal mare stesso, inciso nel silenzio dei secoli.

A Grado, nella laguna che separa la terraferma friulana dal mare aperto, il legno parla. E ciò che racconta non è soltanto la storia di un cantiere costiero romano o di un castrum altomedievale, ma quella — più grande — del mare che lentamente conquista la terra.

Una ricerca appena pubblicata su Scientific Reports da un’équipe multidisciplinare dell’Università di Udine, dell’OGS e del CNR, ha portato alla luce tre palizzate perfettamente conservate sotto i sedimenti lagunari. Sono strutture costruite tra il I secolo e il VI secolo d.C., datate con precisione grazie alla dendrocronologia e al radiocarbonio, che oggi rivelano — con una chiarezza quasi documentaria — la progressiva risalita del livello del mare nel corso di quattro secoli.

Le tre palizzate

Dai Romani al tardoantico, la cronaca sommersa di un’erosione silenziosa

La più antica, denominata US 14, risale attorno al 100 d.C., piena epoca imperiale.

Si trovava a circa 1,20 metri sotto il livello attuale del mare (± 0,30 m). Il suo legno, intatto, non mostra tracce di Teredo navalis, il mollusco marino perforatore noto come “tarlo delle navi”. Segno inequivocabile: il manufatto non era costantemente sommerso, ma lambito dalle acque solo durante le maree più alte o le tempeste.

Quattro secoli dopo, intorno al 566 d.C., la scena cambia. È il tempo della palizzata US 19, costituita da robusti pali di quercia conficcati nel terreno sabbioso. I segni della Teredo navalis punteggiano ora la sommità dei pali, a –0,80/-0,90 metri sotto il livello marino attuale. Il mare si è sollevato di circa 40 centimetri: abbastanza per sommergere in modo permanente l’area.

Una terza struttura, US 30, coeva alla seconda, pare servisse non come difesa, ma come rinforzo del terreno sul quale sorgeva il castrum di Grado — l’antico nucleo urbano fortificato che diverrà, nei secoli, culla del patriarcato aquileiese in esilio.

Le pallizzate e i impiementi della laguna di Grado. Credito fotografico: Massimo Capulli / Università degli Studi di Udine



Tradurre il messaggio del legno

La scienza come decifrazione di una storia naturale e umana

Il legno è divenuto, per i ricercatori, una sorta di cronometro naturale.

Questi manufatti, misurati al millimetro e datati al decennio, sono ciò che la geoarcheologia definisce SLIP (Sea Level Index Points), “punti indice del livello del mare”.

Come tacche su una riva invisibile, essi permettono di quantificare il livello marino del passato con un’accuratezza rara.

I calcoli, condotti con metodi di geodesia e stratigrafia fine, mostrano che il livello relativo del mare presso la costa gradese si è innalzato di circa 40 cm tra il I e il VI secolo d.C..

Ma proiettando il dato fino al presente — integrandolo con le misurazioni moderne dell’innalzamento globale e con gli effetti locali della subsidenza — si stima che oggi il mare sia salito complessivamente di circa 1,20 metri rispetto all’epoca romana.

Un ritmo lento, quasi impercettibile su scala umana, ma devastante per chi costruiva su terre sabbiose e instabili.

La palizzata US 19 rappresenta, in questo senso, una risposta architettonica e ambientale all’avanzata dell’acqua: il tentativo di consolidare un terreno che, di anno in anno, affondava un poco di più.

Un paesaggio che cambia

Laguna, dune e mare: il disegno romano della costa friulana

Duemila anni fa, la zona oggi scavata era il margine dell’antica isola di Grado, affacciata su una laguna punteggiata di canali.

Le indagini sui sedimenti e sui microfossili hanno restituito un paesaggio di spiagge e dune artificiali, dove i Romani intervennero con sapienza ingegneristica per regolare la linea di costa: un unicum nel Mediterraneo.

La “spiaggia frammentata” che realizzarono — un sistema di sabbie compattate e palificate — fu probabilmente concepita come barriera anti-erosione e via di accesso per piccole imbarcazioni.

Con il passare dei secoli, l’innalzamento del mare e la subsidenza naturale trasformarono questo scenario costiero in una palude. Poi venne il colmamento, e il tempo sigillò il tutto sotto un velo di sedimenti, come una capsula che oggi restituisce il respiro di quell’antico equilibrio.

Perché questa scoperta è cruciale

La memoria della terra al servizio del futuro climatico

Lo studio coordinato da Daniele Gaddi e Massimo Capulli (Università di Udine) non si limita a un dato locale.

Contribuisce infatti a una più ampia ricostruzione del livello marino relativo del Mediterraneo settentrionale negli ultimi duemila anni, utile a calibrare i modelli previsionali del cambiamento climatico.

La combinazione di dendrocronologia, stratigrafia, micropaleontologia e analisi geochimica offre un quadro multidimensionale delle trasformazioni ambientali.

La laguna di Grado, insieme a quella di Marano, appare oggi come l’ultimo anello di una catena millenaria di coste sabbiose e mari bassi, progressivamente sommerse dal lento ma inesorabile respiro del mare.

Echi nel presente

Il mare che avanza: da un antico allarme, una lezione per oggi

La storia di Grado è la storia di un equilibrio fragile, di una convivenza sempre negoziata tra uomo e mare.

Quel che oggi chiamiamo “innalzamento del livello del mare” non è dunque un fenomeno moderno, ma un processo naturale che le società antiche seppero osservare e, in parte, contrastare.

I Romani reagirono costruendo, compattando, difendendo.

Fonte scientifica:

Gaddi, D., Gordini, E., Lodolo, E. et al. (2025). Scoperta di palizzate romane e altomedievali a Grado (Italia) che vincola il livello del mare relativo e il paleoambiente nel Mare Adriatico settentrionale. Scientific Reports, 15, 33546. DOI: 10.1038/s41598-025-18346-7